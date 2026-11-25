Giải trí

Quang Lê vừa chia sẻ sự háo hức khi chuẩn bị tham gia một chương trình đặc biệt của Tố My. Điều khiến nam ca sĩ phấn khích chính là cơ hội được gặp gỡ khán giả trong một không gian âm nhạc có quy mô đầu tư bài bản. Với Quang Lê, đây là một trong những lần hiếm hoi anh đứng trên một sân khấu lớn để biểu diễn, nên cảm xúc hiện tại là sự pha trộn giữa mong chờ, thích thú và cả một chút hồi hộp.

Vai trò 'điện ảnh' bất ngờ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần kết hợp này chính là sự ưu ái mà Tố My dành cho đồng nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc ca hát, nam ca sĩ còn được giao một vai trò đặc biệt khác. Quang Lê bộc bạch: "Riêng Quang Lê được em Tố My giao thêm vai trò điện ảnh nữa! Nên cũng lo lắm! Nhưng thôi có nhiêu chơi luôn".

Chính sự quan tâm và tin tưởng từ phía Tố My đã tiếp thêm động lực cho giọng ca bolero. Anh muốn dành nhiều tâm huyết để chuẩn bị những tiết mục thật sự chỉn chu và ấn tượng, với hy vọng mang đến những khoảnh khắc âm nhạc đáng nhớ cho người hâm mộ của cả hai nghệ sĩ.

Mối quan hệ 'đẩy thuyền' bền vững

Trong nhiều năm qua, Quang Lê và Tố My vốn có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Cả hai thường xuyên kết hợp trong các chương trình âm nhạc và tạo được sự ăn ý nhờ chất giọng cũng như phong cách biểu diễn có nhiều điểm tương đồng.

Không chỉ trên sân khấu, những tương tác gần gũi và tự nhiên ngoài đời thực của hai nghệ sĩ cũng luôn là chủ đề khiến fan quan tâm. Trên mạng xã hội, rất nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú mỗi khi thấy họ xuất hiện cùng nhau, thậm chí có một bộ phận người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền", mong muốn cặp đôi có thể tiến đến hẹn hò ngoài đời thực. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Quang Lê và Tố My đều chưa từng xác nhận chuyện tình cảm và vẫn duy trì mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó.

Sự kết nối bền bỉ với khán giả

Thời gian qua, Quang Lê vẫn duy trì sự hiện diện tích cực trong lòng người hâm mộ thông qua việc tham gia các dự án âm nhạc và hoạt động cùng những nghệ sĩ thân thiết. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cũng như công việc lên mạng xã hội để kết nối với khán giả.

Dù đã có bề dày kinh nghiệm đứng trên sân khấu, nam ca sĩ vẫn giữ được sự hào hứng mỗi khi có cơ hội tham gia các chương trình được đầu tư đặc biệt. Việc trở lại sân khấu lớn lần này không chỉ đơn thuần là dịp để anh mang tiếng hát đến gần hơn với công chúng, mà còn là cơ hội để hội ngộ cùng người đồng nghiệp thân thiết Tố My. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ mang đến những tiết mục đáng nhớ và tiếp tục khiến khán giả tò mò về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Liệu vai trò 'điện ảnh' mà Tố My giao cho Quang Lê sẽ là gì, hay lại là một cú 'twist' khiến fan một phen hú hồn?