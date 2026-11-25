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NSƯT Cát Tường vừa có chuyến ghé thăm thành phố Dallas, bang Texas trong chuyến du lịch Mỹ lần thứ ba của cô trong năm nay. Tại đây, cô đã có buổi hội ngộ đầy vui vẻ với ca sĩ Hàn Thái Tú, người bạn trai cũ hiện đang sinh sống tại bang này.

Trong đoạn clip chia sẻ về hành trình của mình, Cát Tường cho biết cô vừa đến Bến Thành Plaza. Cô nói mình đang ở Texas, một bang cũng đông người Việt ở Mỹ, và đến đây để gặp một người bạn.

Kế hoạch làm Food truck và sân khấu ca nhạc

Khi gặp lại, Hàn Thái Tú tỏ ra rất nhiệt tình và thân thiện. Anh không chỉ đón Cát Tường đi ăn mà còn tranh thủ chia sẻ về những dự án kinh doanh sắp tới. Cụ thể, nam ca sĩ cho biết mình định thuê một khu đất trống để triển khai mô hình Food truck, tạo nên một khu hội chợ nhỏ với các xe bán đồ ăn người Việt với chi phí thuê rẻ.

Không dừng lại ở đó, Hàn Thái Tú dự định xây dựng cả sân khấu ca nhạc để phục vụ cộng đồng người Việt tại đây. Nghe đến đây, Cát Tường cũng hài hước nhắc bạn cũ rằng khi nào làm giấy tờ mời cô sang hát thì nhớ báo vì "máu nghề nổi lên rồi". Để chào mừng bạn cũ đến Texas, Hàn Thái Tú đã mời Cát Tường một bữa hải sản thịnh soạn và giới thiệu cô với các em ruột của mình.

Từ mối tình thời sinh viên đến tình bạn bền bỉ

Cát Tường và Hàn Thái Tú từng có một mối tình thời sinh viên khi cả hai cùng theo học tại Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Với Hàn Thái Tú, đây là mối tình đầu với nhiều kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, vì sự nông nổi của tuổi trẻ, những cơn ghen tuông và sự khác biệt trong suy nghĩ mà cả hai đã quyết định chia tay.

Sau một thời gian dài không gặp gỡ, hai người mới bắt đầu kết nối và hàn gắn tình bạn từ khoảng năm 2013. Cho đến nay, dù mỗi người một ngả, họ vẫn giữ sự trân trọng và thấu hiểu dành cho nhau. Mỗi khi Cát Tường sang Mỹ du lịch hay lưu diễn, cả hai thường xuyên hội ngộ và trò chuyện như những tri kỷ.

Hiện tại, Cát Tường ghi dấu ấn trong mảng phim truyền hình, kịch nói, dẫn chương trình và đang là mẹ đơn thân nuôi con gái. Trong khi đó, Hàn Thái Tú sau thời gian nổi tiếng với các ca khúc ballad và nhạc trẻ đã sang Mỹ định cư, lập gia đình riêng và làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Đúng là kiểu chia tay văn minh nhất chính là biến người cũ thành bạn thân, quá ngưỡng mộ sự thấu hiểu của hai anh chị!