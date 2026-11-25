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Đoàn Linh gây bất ngờ khi nhận cùng lúc hai giải thưởng là giải Khán giả bình chọn và giải Phong cách tại Sao Mai 2026, dù trước đó cô đã dừng chân tại liveshow 4. Theo số liệu từ ban tổ chức, nữ thí sinh này đã dẫn đầu danh sách bình chọn với hơn 146.000 lượt phiếu, chiếm 42,1% tổng số phiếu bầu.

Với Đoàn Linh, con số này là minh chứng cho tình cảm và sự ủng hộ to lớn từ phía khán giả. Chia sẻ về cảm xúc sau khi giành cú đúp giải thưởng, cô cho biết mình từng thấy tiếc nuối vì còn nhiều điều chưa kịp thực hiện khi phải nói lời chia tay chương trình. Tuy nhiên, việc nhận được hai giải thưởng này khiến cô vô cùng xúc động.

Bước đệm cho sự nghiệp ca hát

Đoàn Linh khẳng định hai giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời làm nghề của mình. Cô xem đây là bước đi đầu tiên để ghi dấu hình ảnh một ca sĩ Đoàn Linh trong lòng công chúng. Là một cô gái sinh ra và lớn lên tại Bắc Ninh, cô mang theo tình yêu với âm nhạc truyền thống và khao khát làm mới những ca khúc dân ca quen thuộc bằng màu sắc và tư duy âm nhạc riêng.

Hai giải thưởng này không chỉ là sự công nhận mà còn là bước đệm lớn, tiếp thêm cho cô niềm tin cùng nguồn năng lượng để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Cô bày tỏ sự trân trọng đối với tình yêu thương của mọi người sau hành trình tại Sao Mai 2026 và hy vọng sẽ sớm ra mắt những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, chất lượng và mang đậm dấu ấn cá nhân trong thời gian tới.

Dấu ấn nghệ thuật và phong cách trình diễn

Trong suốt quá trình tham gia Sao Mai 2026, Đoàn Linh liên tục tạo điểm nhấn qua nhiều tiết mục như "Sen hồng hư không - Tứ phủ", "Chiều phủ Tây Hồ", "Có nợ không duyên" và "Còn duyên - Hoa thơm bướm lượn". Qua từng vòng thi, cô chứng minh mình là một nghệ sĩ trẻ không ngại thử thách khi dám thử sức với cả những tác phẩm quen thuộc lẫn sáng tác mới, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và các yếu tố âm nhạc đương đại.

Không chỉ gây chú ý về chuyên môn, Đoàn Linh còn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ và luôn tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Để có được sự lung linh đó, cô đặc biệt chú trọng đầu tư cho trang phục và chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu cho từng tiết mục biểu diễn.

Từ nền tảng học thuật đến những dự án tương lai

Niềm đam mê với âm nhạc dân gian của Đoàn Linh được nuôi dưỡng từ sớm tại quê nhà Bắc Ninh. Về trình độ chuyên môn, cô đã tốt nghiệp ngành Thanh nhạc tại Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và hiện đang tiếp tục theo học thạc sĩ. Trước khi đến với Sao Mai 2026, nữ ca sĩ đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều sân chơi âm nhạc như Giọng hát hay Tây Hồ và Giọng hát trẻ - Thanh âm Hà Nội.

Sau khi rời cuộc thi, Đoàn Linh tiết lộ cô đã lên kế hoạch chuẩn bị cho những dự án âm nhạc mới. Cô nhận ra Sao Mai đã cho mình cơ hội tiếp cận khán giả sâu rộng hơn, nhất là khi nhận được sự yêu thương qua các lượt bình chọn. Vì vậy, cô dự định sẽ sớm ra mắt dự án mới như một cách để tri ân tình cảm của mọi người.

Nghe bảo sắp ra sản phẩm mới rồi, hóng xem "màu sắc riêng" của cô gái Bắc Ninh sẽ như thế nào nhé!