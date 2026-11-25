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Tập 8 chương trình vừa lên sóng với sự góp mặt của dàn cố vấn Trấn Thành, Bích Phương cùng khách mời Quang Hùng MasterD và Captain Boy. Sau hai vòng đấu, kết quả bình chọn cho thấy Mad Long giành chiến thắng trước Thỏ Rabibuum với tỉ lệ 50,48% so với 49,52%. Ở cặp đấu còn lại, Khỉ Xù Mì cũng chiến thắng với 54,29%, khiến Mimibu nhận 45,71% lượt bình chọn. Kết quả này khiến Thỏ Rabibuum và Mimibu phải dừng cuộc chơi và chính thức tháo mặt nạ.

Danh tính thật sự phía sau lớp mascot Mimibu là ca sĩ Lyhan, còn Thỏ Rabibuum chính là danh ca Ngọc Sơn. Chia sẻ về hành trình này, Ngọc Sơn cho biết anh đã có ý định tham gia ngay từ mùa đầu tiên nhưng lúc đó còn e ngại về sự tự tin cũng như duyên dáng của bản thân. Dù vậy, anh vẫn quyết định thử sức và thừa nhận việc tiến vào đến vòng hai là điều nằm ngoài dự tính ban đầu. Với giọng ca Tình cha, điều quý giá nhất không chỉ là sân khấu mà là tình cảm chân thành từ khán giả và các cố vấn. Nam ca sĩ hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ là nguồn động viên, ủng hộ cho các nghệ sĩ đàn em và cảm thấy đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ khi đi đến vòng đấu này.

Trấn Thành và những kỷ niệm về một "ngôi sao" bền bỉ

Trước khoảnh khắc chia tay Ngọc Sơn, Trấn Thành đã dành nhiều thời gian để bày tỏ sự trân trọng đối với đàn anh. Nam cố vấn nhận định rằng nếu xét về một ngôi sao có tuổi nghề và sức sống bền bỉ tại Việt Nam, "anh Ba" là một trong những trường hợp đặc biệt nhất. Trấn Thành đánh giá cao không chỉ tài năng mà cả sự trượng nghĩa cũng như sự quan tâm chân thành mà Ngọc Sơn dành cho mọi người xung quanh.

Nhớ lại thời điểm mới vào nghề, Trấn Thành kể về một lần lưu diễn tại Úc. Dù lúc đó Ngọc Sơn đã là một ngôi sao lớn nhưng vẫn dành thời gian trò chuyện, quan tâm đến anh. Điều khiến Trấn Thành trân trọng nhất là sau nhiều năm, mỗi khi gặp lại, danh ca Ngọc Sơn vẫn nhớ rõ biệt danh cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người từ thuở ấy.

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn nhắc lại một kỷ niệm về cuộc thi âm nhạc năm xưa khi Ngọc Sơn đạt giải nhì và Thanh Lam giành giải nhất. Theo lời kể, Thanh Lam từng bày tỏ sự trân trọng đối với nhân cách và giọng hát của "anh Ba", đồng thời nhận xét rằng dù chỉ đứng ở vị trí thứ hai nhưng Ngọc Sơn lại nhận được tình cảm yêu mến vô cùng lớn từ phía khán giả.

Sự lột xác đầy bất ngờ của Thỏ Rabibuum

Tại chương trình năm 2026, Thỏ Rabibuum gây ấn tượng với tạo hình trẻ trung, năng lượng và tinh nghịch. Tuy nhiên, trái ngược với diện mạo nhí nhảnh đó là một danh ca Ngọc Sơn đầy khiêm nhường, mộc mạc và giàu cảm xúc khi đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ.

Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của Rabibuum là tại tập 2 với ca khúc Một đêm say. Nếu như màn rap lúc ban đầu khiến khán giả tò mò về danh tính, thì phần trình diễn này lại cho thấy một khía cạnh khác. Không dùng kỹ thuật phô diễn hay xử lý cầu kỳ, Rabibuum chinh phục người nghe bằng lối hát mộc mạc, đặt cảm xúc và sự chân thành lên hàng đầu. Chính chất giọng cùng những nốt luyến đặc trưng đã khiến Bích Phương và Trấn Thành không kìm được nước mắt ngay trên ghế nóng.

Tiếp nối hành trình, Ngọc Sơn tiếp tục làm mới mình khi thử sức với các ca khúc nhạc trẻ như Bên ấy em có ai rồi và E là không thể. Đây là những lựa chọn mạo hiểm và mới mẻ vì nam ca sĩ vốn gắn liền với những dòng nhạc quen thuộc trong sự nghiệp. Dù khám phá nhiều giai điệu và sắc thái khác nhau, anh vẫn giữ được nét riêng trong cách truyền tải gần gũi và chân thật, cho thấy tình yêu âm nhạc không bị giới hạn bởi khuôn mẫu hay thế hệ nào.