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Mỹ Tâm vừa khiến dân tình xôn xao khi tung ra bộ ảnh mới, khoe vẻ đẹp đằm thắm và phong thái tự tin ở tuổi 45. Sau hơn hai thập niên đứng trên sân khấu, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ chính là việc cô vẫn giữ được nét tươi tắn, rạng rỡ quen thuộc, không hề bị thời gian làm phai mờ.

Gu thời trang thanh lịch và tinh tế

Trong loạt ảnh lần này, Mỹ Tâm chọn cho mình phong cách thời trang tối giản nhưng cực kỳ sang trọng. Những thiết kế cô diện đều có phom dáng gọn gàng, lược bỏ những chi tiết cầu kỳ không cần thiết. Chính sự đơn giản trong trang phục và cách phối phụ kiện vừa vặn đã tạo nên một hiệu ứng ngược, giúp gương mặt cùng những biểu cảm tự nhiên của nữ ca sĩ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Đáng chú ý nhất là tạo hình với chiếc đầm đen kết hợp cùng trang sức kim cương. Sự đối lập giữa nền váy đen sậm và ánh sáng từ kim cương tạo nên một điểm nhấn vừa đủ, không bị quá phô trương. Đường nét đơn giản của chiếc đầm giúp tổng thể diện mạo của Mỹ Tâm giữ được vẻ thanh thoát, chứng minh gu thẩm mỹ tinh tế khi biết chọn đúng một chi tiết làm điểm nhấn để đạt được sự sang trọng mà vẫn nhẹ nhàng.

Sắc thái đối lập trong video Hoa nắng

Song song với bộ ảnh, Mỹ Tâm còn gây ấn tượng qua những khung hình trong video minh họa cho ca khúc Hoa nắng. Bối cảnh chính là một khu vườn hoa, nơi nữ ca sĩ xuất hiện trong hai thời điểm khác nhau trong ngày, mang đến hai cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Dưới ánh sáng ban ngày, khung cảnh hiện lên dịu dàng và thơ mộng, tôn vinh nét rạng rỡ, tươi tắn trên gương mặt cô. Tuy nhiên, khi khu vườn chuyển sang sắc xanh của màn đêm, thần thái của Mỹ Tâm cũng thay đổi theo hướng trầm lắng hơn. Sự chuyển biến về ánh sáng và ánh nhìn này không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mà còn hòa hợp tuyệt đối với không khí của một bản ballad kể về một chuyện tình còn nhiều tiếc nuối.

Ra mắt sản phẩm mới trước đêm nhạc See the light Day 2

Không chỉ dừng lại ở việc khoe nhan sắc, Mỹ Tâm còn chính thức phát hành ca khúc Hoa nắng trên các nền tảng âm nhạc kèm theo video minh họa. Việc ra mắt bài hát này được thực hiện ngay trước thềm đêm nhạc See the light Day 2, sự kiện đã diễn ra vào ngày 21.11 tại TP.HCM.

Nhìn chung, dù ở tuổi 45, phong thái điềm tĩnh và ánh nhìn sâu sắc trước ống kính đã giúp Mỹ Tâm khẳng định một vẻ đẹp mặn mà, vừa giữ được nét trẻ trung vừa có sự chín chắn của một nghệ sĩ kỳ cựu. Sự kết hợp giữa thời trang tối giản và cảm xúc trong âm nhạc một lần nữa cho thấy sự chỉn chu trong từng bước đi của chị đẹp.