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Những ngày qua, ca sĩ Hồ Như Ý bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Nguyên nhân là do nhiều video biểu diễn của cô được chia sẻ rộng rãi, khiến netizen ngỡ ngàng vì gương mặt, thần thái và cả giọng hát có quá nhiều nét tương đồng với cố ca sĩ Phi Nhung.

Trước làn sóng bàn tán, đại diện phía Hồ Như Ý đã phủ nhận những đồn đoán vào sáng 21/11. Trước đó, hôm 19/11, nữ ca sĩ cũng đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để lần đầu giải thích chi tiết về xuất thân, hành trình ca hát cũng như sự giống nhau với cố nghệ sĩ.

Nỗi lòng người trong cuộc

Hồ Như Ý chia sẻ rằng cô đã nhiều lần muốn lên tiếng để mọi người hiểu rõ hơn về mình, nhưng lại đắn đo vì sợ bị cho là cố tình chiêu trò để gây sự chú ý. Tuy nhiên, khi những lời bàn tán bắt đầu gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình, cô quyết định phải nói ra câu chuyện của bản thân.

Theo lời kể, Hồ Như Ý là người con vùng quê An Giang, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, cô dành phần lớn thời gian để chăm lo công việc nội trợ và cuộc sống gia đình. Chỉ sau khi cha qua đời, cô mới quyết tâm bước chân vào con đường ca hát để thực hiện tâm nguyện của ông.

Sự thật về việc 'bắt chước' hình ảnh

Đối với những nhận xét cho rằng cô cố tình bắt chước Phi Nhung, Hồ Như Ý khẳng định mình không hề chủ ý xây dựng hình ảnh giống đàn chị. Nữ ca sĩ thừa nhận từ nhỏ đã cực kỳ yêu thích giọng hát của Phi Nhung và thường xuyên nghe các ca khúc của cố nghệ sĩ. Theo cô, chính sự yêu mến bền bỉ theo thời gian đã phần nào ảnh hưởng đến cách hát của cô hiện tại.

Cô chia sẻ: "Tôi không cố tình bắt chước cách hát của chị Phi Nhung. Tuy nhiên, từ nhỏ tôi đã yêu thích và thường xuyên nghe nhạc của chị nên ít nhiều chịu ảnh hưởng trong phong cách thể hiện". Về ngoại hình, Hồ Như Ý cũng thừa nhận bản thân có khoảng 40-50% nét tương đồng với Phi Nhung. Dù thường xuyên được những người xung quanh so sánh, nhưng trước đây cô chưa từng tự nhận mình giống cố nghệ sĩ.

Áp lực từ sự quan tâm quá đà

Hồ Như Ý nhấn mạnh mục tiêu hiện tại của cô là cố gắng theo đuổi nghề hát để kiếm sống, chăm lo cho mẹ già và các con nhỏ. Điều khiến cô lo lắng nhất lúc này là việc một số TikToker đã tìm đến tận nhà mẹ cô ở quê để hỏi chuyện, gây áp lực nặng nề cho bà. Vì vậy, nữ ca sĩ tha thiết mong mọi người tôn trọng đời sống riêng tư và không tiếp tục làm phiền người thân của cô.

Sau lời giải thích này, những đồn đoán về cô vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Bên cạnh những ý kiến hoài nghi, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần ổn định và tiếp tục tập trung cho công việc.

Về ca sĩ Hồ Như Ý

Hồ Như Ý sinh năm 1986, quê ở An Giang, chuyên theo đuổi dòng nhạc dân ca, trữ tình và bolero. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm đi hát và từng góp mặt trong các chương trình như Solo cùng Bolero 2024, Biến hóa bất ngờ 2025. Trước khi trở nên nổi tiếng vì ngoại hình giống Phi Nhung, cô chủ yếu biểu diễn tại các sân khấu ca nhạc và chương trình phục vụ khán giả yêu nhạc quê hương. Về đời tư, nữ ca sĩ đã lập gia đình và có hai người con.

Đúng là giống thì có giống thật, nhưng hy vọng mọi người bớt 'soi' lại để cô ấy yên tâm lo cho mẹ và con nhé!