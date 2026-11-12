Mai Tài Phến lại khiến dân mạng 'đẩy thuyền' hết cỡ khi công khai ủng hộ Mỹ Tâm

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Mai Tài Phến vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi nhanh tay chia sẻ MV Hoa Nắng của Mỹ Tâm trên trang cá nhân. Không chỉ share cho có, nam diễn viên còn kèm theo một câu nói đầy ẩn ý: Đến hôm nay mình vẫn chưa một lần nào nói ra là... Hoa Nắng đã nở đẹp hay luỵ các bạn ạ.

Cách viết dí dỏm và có phần 'thả thính' này ngay lập tức biến anh thành tâm điểm chú ý. Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả không ngần ngại trêu chọc rằng Mai Tài Phến đang tìm cách 'nịnh yêu' Mỹ Tâm. Việc anh hăng hái quảng bá sản phẩm mới cho nữ ca sĩ khiến nhiều người tin rằng cô chính là một 'ngoại lệ' đặc biệt đối với nam diễn viên.

Những dấu hiệu tình trong như đã, mặt ngoài còn e

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn là chủ đề nóng hổi từ lâu. Cả hai bắt đầu vướng tin đồn hẹn hò sau khi cùng hợp tác trong dự án Chị Trợ Lý Của Anh. Dù chưa một lần chính thức xác nhận chuyện tình cảm, nhưng tần suất xuất hiện cùng nhau của cặp đôi là không hề nhỏ.

Khán giả thường xuyên bắt gặp họ cùng đi sân bay, gặp gỡ bạn bè hoặc tham gia các hoạt động riêng tư. Không chỉ nam diễn viên ủng hộ ca sĩ, mà Mỹ Tâm cũng từng có mặt để cổ vũ Mai Tài Phến trong ngày ra mắt phim điện ảnh mới. Khi nói về đối phương, Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng cô thích ở Mai Tài Phến sự chu đáo, hiểu chuyện, hiền lành và dễ thương.

Những màn 'đặc quyền' và quan điểm về tình yêu

Mai Tài Phến cũng không bỏ lỡ các đêm diễn đặc biệt của Mỹ Tâm và thường chọn vị trí ngồi rất gần sân khấu. Khi bị khán giả thắc mắc về điều này, anh giải thích đơn giản là muốn nhìn cận cảnh cách Mỹ Tâm biểu diễn, vì ở những show trước anh đã ngồi xa để xem toàn bộ sân khấu.

Trong khi đó, Mỹ Tâm lại có cái nhìn khá thoải mái về chuyện yêu đương. Cô cho biết bản thân không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể cho bạn trai mà chỉ cần cảm xúc. Nữ ca sĩ chia sẻ: Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được.

Từ tình bạn đến sự đồng hành trong công việc

Không chỉ dừng lại ở mức độ ủng hộ tinh thần, cặp đôi còn hợp tác sâu trong lĩnh vực điện ảnh. Trong một dự án phim do Mai Tài Phến thực hiện và đóng chính, Mỹ Tâm đã đảm nhận vai trò nhà sản xuất.

Nam diễn viên tiết lộ anh đã nhờ Mỹ Tâm đến phim trường để hỗ trợ, theo dõi các cảnh quay và cùng ê-kíp xử lý những tình huống phát sinh. Mai Tài Phến thừa nhận cảm thấy an tâm và không phải lo lắng nhiều khi có Mỹ Tâm bên cạnh. Anh kể lại rằng trong quá trình ghi hình có những sự cố ngoài dự tính, nhưng nhờ cách xử lý nhanh chóng của Mỹ Tâm mà anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Kèm theo đó, một đoạn clip bắt gặp Mai Tài Phến đi ăn uống cùng gia đình Mỹ Tâm cũng được chia sẻ trên mạng. Cứ tiếp tục 'vờn' nhau thế này thì bao giờ mới chịu chốt đơn đây?