Giải trí

Seol In Ah đang là tâm điểm chú ý của các mọt phim Hàn khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trong bộ phim Love in Disguise (Tình Yêu Ngụy Trang). Trong vai một chàng trai, nữ diễn viên khiến khán giả thích thú bởi mái tóc ngắn cá tính cùng thần thái cuốn hút. Từ vóc dáng, đường nét gương mặt cho đến cử chỉ, biểu cảm của cô đều lột tả trọn vẹn hình tượng nhân vật, đến mức nhiều người không ngần ngại ví cô như một mỹ nam thực thụ.

Ngoài đời, Seol In Ah cũng sở hữu lối sống năng động và cá tính không kém gì nhân vật trên màn ảnh. Cô là một người đa tài, chơi thành thạo hàng loạt môn thể thao từ Taekwondo, boxing, nhu thuật Brazil, trượt ván, bơi lội, lặn tự do, cho đến cưỡi ngựa, bắn cung và trượt tuyết. Chính vì thế, cuộc sống thường ngày của cô luôn tràn đầy năng lượng với những hoạt động thú vị. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân cùng chú cún cưng trong một căn hộ xinh xắn được cải tạo lại vào năm 2023 để tăng thêm sự tiện nghi.

Thiên đường cho 'boss' trong mọi ngóc ngách

Điểm gây ấn tượng nhất trong căn nhà của Seol In Ah chính là sự chăm chút đặc biệt dành cho cún cưng. Thay vì chỉ cho thú cưng một góc nhỏ, nữ diễn viên đã bố trí không gian sinh hoạt riêng cho 'boss' ở hầu hết mọi khu vực trong nhà để người bạn bốn chân có thể thoải mái nghỉ ngơi và vui chơi.

Tại phòng khách, bên cạnh bộ sofa dài dành cho chủ nhân là một chiếc sofa mini xinh xắn dành riêng cho cún. Ngay cạnh hệ cửa kính đón sáng, cô đặt một chiếc bàn thấp dáng dài, vừa để trang trí vừa là chỗ nằm lý tưởng cho thú cưng. Sự ưu ái này còn tiếp tục ở khu vực bàn ăn với một chiếc ghế tích hợp bậc thang, giúp cún dễ dàng leo lên để cùng cô tận hưởng những bữa ăn mỗi ngày. Thậm chí, trong phòng làm việc và phòng ngủ, Seol In Ah cũng không quên chuẩn bị những góc nghỉ ngơi và một chiếc giường mini riêng biệt cho cún cưng.

Không gian sống tối giản và hiện đại

Phòng khách được Seol In Ah thiết kế theo phong cách hiện đại, thanh lịch và thoáng đãng. Cô chọn cách bài trí tối giản với bộ sofa dài kết hợp cùng bàn trà nhỏ, đối diện là tivi màn hình lớn. Hệ cửa kính rộng giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác dễ chịu. Để không gian thêm sinh động, cô khéo léo điểm xuyết một vài chậu cây xanh và những bức tranh treo tường.

Căn hộ được thiết kế theo lối mở, kết nối liền mạch từ phòng khách đến khu vực bếp, giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi và thuận tiện hơn. Khu bếp sử dụng hai tông màu trung tính là trắng và đen, mang lại vẻ tinh giản và hiện đại. Hệ tủ lớn chạy dọc tường cung cấp nhiều không gian lưu trữ, trong khi thiết kế bếp chữ U giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn. Vì sống một mình, cô chọn một chiếc bàn ăn nhỏ gọn, vừa vặn với nhu cầu sử dụng.

Góc thư giãn dành cho đam mê âm nhạc

Vì là người yêu âm nhạc và có khả năng chơi guitar, Seol In Ah đã dành riêng một căn phòng để làm việc và giải trí. Không gian này được trang bị hệ bàn làm việc rộng rãi cùng nhiều ngăn kệ để lưu trữ đồ đạc và bày biện những món đồ decor yêu thích. Những chiếc đàn guitar được đặt trong phòng không chỉ phục vụ sở thích cá nhân mà còn tạo điểm nhấn thú vị cho căn phòng vốn đã tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn. Tất nhiên, góc này cũng không thiếu một chỗ nghỉ ngơi riêng cho chú cún cưng.

Riêng với phòng ngủ, đây là nơi mang lại cảm giác thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng. Seol In Ah không dùng quá nhiều chi tiết trang trí cầu kỳ mà tập trung vào hệ cửa kính lớn. Điểm nhấn thú vị nhất nằm ở mảng tường đầu giường với giấy dán họa tiết cây cỏ, hoa lá kết hợp cùng những hình mặt cười ngộ nghĩnh, tạo nên một không gian trẻ trung, tinh nghịch. Bên cạnh giường ngủ chính là chiếc giường mini dành cho 'boss', hoàn thiện một không gian sống thoải mái cho cả chủ và thú cưng.

Đúng là kiểu 'chiều' cún cưng hết nấc, nhìn cái ghế có bậc thang là biết boss quyền lực thế nào trong nhà rồi!