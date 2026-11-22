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Với diện tích rộng khoảng 400m² tại TP.HCM, căn biệt thự 6 tầng của gia đình Khánh Phương có giá trị ước tính lên tới 200 tỷ đồng. Điểm đặc biệt là công trình này không chỉ để ở mà còn được tận dụng để kinh doanh khách sạn. Riêng tầng 6 được thiết kế tách biệt hoàn toàn với các khu vực bên dưới nên nam ca sĩ thường gọi đây là penthouse của gia đình.

Khánh Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả 8X, 9X nhờ chất giọng khàn đặc trưng và bản hit Chiếc Khăn Gió Ấm. Ngoài nghệ thuật, anh còn là một doanh nhân đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ nhà hàng đến bất động sản, sở hữu thêm nhiều tài sản tại TP.HCM và Hà Nội.

Thiết kế đậm chất 'biệt phủ'

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, căn nhà gây ấn tượng bởi vẻ ngoài bề thế với hệ cửa và những trụ cột gỗ lớn, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Bao quanh ngôi nhà là mảng xanh của nhiều loại cây cảnh, mang lại không gian thoáng đãng. Đặc biệt, khu sân vườn được chăm chút tỉ mỉ như một khu vườn thu nhỏ, có bộ bàn ghế gỗ để thư giãn và những bức tranh phong cảnh đồng quê được vẽ trực tiếp lên tường để tạo nét bình dị.

Bước vào bên trong, sự xa hoa hiện rõ qua những chi tiết cầu kỳ. Trần nhà cao được trang trí với nhiều họa tiết và các ô vẽ tranh bầu trời xanh, kết hợp cùng chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy ở chính giữa. Để tăng thêm dấu ấn cá nhân, gia đình còn treo một bức tranh khổ lớn trong không gian sống. Đáng chú ý, căn nhà do chính bố của Khánh Phương vẽ thiết kế, còn nam ca sĩ là người đóng góp các ý tưởng để hoàn thiện.

Nội thất gỗ chủ đạo từ phòng khách đến phòng ngủ

Gam màu vàng ấm áp của gỗ được chọn làm chủ đạo cho toàn bộ ngôi nhà. Phòng khách và bếp được thiết kế liền mạch, tạo sự thông thoáng và tiện lợi cho sinh hoạt. Từ bàn ghế, tủ kệ đến khu vực bếp đều ưu tiên dùng chất liệu gỗ để tạo sự đồng điệu. Khu vực bếp rộng rãi với đầy đủ tiện nghi và có bàn ăn đặt ngay cạnh để các thành viên quây quần.

Phòng khách cũng đi theo phong cách tương tự với hệ tủ tivi bằng gỗ và bộ sofa rộng rãi. Để phục vụ sở thích ca hát, Khánh Phương trang bị cả một dàn loa karaoke ngay tại khu vực này. Những bức ảnh của nam ca sĩ cũng được treo trên tường như một cách trang trí riêng.

Riêng phòng ngủ là nơi thể hiện rõ nhất sự bề thế với chiếc giường lớn có phần đầu và đuôi giường chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Các món đồ như bàn trang điểm, tủ quần áo cao rộng và bàn làm việc đều được làm từ gỗ và sắp xếp gọn gàng, đảm bảo công năng mà vẫn giữ được độ thoáng cho căn phòng.

Nhìn chung, căn biệt thự là sự pha trộn giữa sự xa hoa của một dinh thự và sự ấm cúng của một gia đình. Có lẽ với số tiền 200 tỷ, việc sở hữu một 'vương quốc' gỗ như thế này là hoàn toàn xứng đáng, nhưng quan trọng nhất vẫn là gu thẩm mỹ của gia đình.