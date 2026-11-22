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Tập 8 của Ca sĩ mặt nạ 2026 xoay quanh chủ đề “Phiên bản khi yêu của tôi” với sự góp mặt của hai khách mời là Quang Hùng MasterD và CAPTAIN BOY. Trong không gian chia sẻ về tình yêu, Quang Hùng tiết lộ từng sống chung với Tăng Duy Tân và vẫn nhớ lời dặn của đàn anh là “Yêu ai cũng phải yêu cho hết lòng”. Về phía CAPTAIN BOY, nam ca sĩ khẳng định sẽ chăm sóc người yêu chu đáo đến mức đối phương không phải động tay vào bất cứ việc gì.

Những chia sẻ về tình yêu cũng đến từ phía cố vấn. Bích Phương thừa nhận không tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo mà muốn cả hai cùng chấp nhận những điểm chưa hoàn thiện của nhau. Trong khi đó, Trấn Thành quan niệm nên yêu thương người bên cạnh và làm mọi thứ hết mình như thể đó là ngày cuối cùng.

Những màn trình diễn đầy cảm xúc

Mở đầu tập 8 là màn mashup Cô đơn trên sofa - Cắt đôi nỗi sầu từ dàn mascot Thỏ Rabibuum, Mad Long, Khỉ Xù Mì và Mimibu. Tiết mục này khiến Bích Phương xúc động và dành lời khen cho sự duyên dáng của Thỏ Rabibuum. Quang Hùng MasterD cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước cách xử lý nốt nhạc của mascot này vì không thể đoán ra danh tính qua giọng hát.

Tiếp nối là cặp đấu giữa Thỏ Rabibuum và Mad Long. Mad Long mang đến ca khúc Mình yêu đến đây thôi anh với phong cách ballad nhẹ nhàng. Bích Phương cho rằng đây là phần thi giàu cảm xúc nhất của Mad Long từ đầu chương trình và cô thực sự nhập tâm khi nghe. Trấn Thành nhận xét lần này Mad Long không tập trung vào kỹ thuật mà thể hiện bài hát bằng sự mộc mạc, chân thật.

Thỏ Rabibuum gây ấn tượng với ca khúc E là không thể được. Trấn Thành khen ngợi khả năng biến hóa mọi bài hát theo màu sắc riêng của mascot này, thậm chí khiến ông liên tưởng đến danh ca Bảo Yến. Quang Hùng MasterD cũng bất ngờ vì sự đối lập giữa tính cách trò chuyện tinh nghịch và màu sắc giọng hát của Thỏ Rabibuum.

Sự "tấn công" của Khỉ Xù Mì và màn đối đầu kịch tính

Ở cặp đấu thứ hai, Khỉ Xù Mì chọn Sau hình bóng khác, một bài ballad đòi hỏi kỹ thuật cao. Trấn Thành thừa nhận không tìm được điểm nào để chê khi mascot này lên nốt cao nội lực và luyến láy linh hoạt. Bích Phương cho biết cô đã biết danh tính của Khỉ Xù Mì từ trước nên cảm thấy hồi hộp như có người thân đang đi thi.

Điểm nhấn hài hước của tập phim là khi Khỉ Xù Mì liên tục thả thính, yêu cầu Quang Hùng MasterD nhìn thẳng vào mắt mình và nói lời yêu, đồng thời đòi anh cho phép cả hai yêu nhau. Tình huống này khiến Quang Hùng bối rối, còn Trấn Thành thì trêu mascot này không phải hướng nội hay hướng ngoại mà là hướng vũ trụ.

Đối thủ của Khỉ Xù Mì là Mimibu với ca khúc Đắng dược mang màu sắc ma mị. Bích Phương khen ngợi sự hòa hợp giữa âm nhạc và phối khí, đồng thời tiết lộ Mimibu đã nỗ lực rất nhiều vì tình trạng sức khỏe không tốt trong giai đoạn này. Trấn Thành đánh giá cao gu thẩm mỹ âm nhạc và màu giọng độc bản của mascot này.

Danh tính gây bất ngờ sau mặt nạ

Kết thúc hai cặp đấu, Thỏ Rabibuum và Mimibu là hai mascot phải chia tay chương trình. Đứng sau Mimibu là nữ ca sĩ LYHAN. Bích Phương là cố vấn duy nhất dự đoán đúng và đã rơi nước mắt khi thấy đàn em. LYHAN kể lại kỷ niệm đi hát cùng mẹ từ năm 3 tuổi, có những lúc cả gia đình phải ngủ dưới gầm sân khấu hoặc xin nghỉ nhờ tại nhà văn hóa, điều này đã nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật trong cô.

Đặc biệt, danh tính của Thỏ Rabibuum chính là danh ca Ngọc Sơn, điều mà toàn bộ cố vấn và khán giả mạng xã hội đều dự đoán chính xác. Danh ca Ngọc Sơn chia sẻ anh từng định tham gia từ mùa một nhưng e ngại mình chưa đủ duyên dáng. Ông trân trọng tình cảm từ khán giả và ban cố vấn hơn cả cơ hội đứng trên sân khấu. MC Ngô Kiến Huy cũng nhắc đến kho tàng hơn 100 ca khúc tự sáng tác không lấy tác quyền của nam danh ca.

Trấn Thành dành nhiều lời ca ngợi cho anh Ba về sự bền bỉ, trượng nghĩa và sức sống của một ngôi sao thực thụ tại Việt Nam. Ông kể lại kỷ niệm từ khi mới vào nghề đã được trò chuyện với Ngọc Sơn và dù nhiều năm sau gặp lại, nam danh ca vẫn nhớ rõ biệt danh cũng như những câu chuyện nhỏ giữa hai người. Trấn Thành tin rằng thế hệ trẻ, đặc biệt là GREY D, cũng rất yêu thích nhạc của Ngọc Sơn và mong chờ một màn song ca giữa hai người.