Giải trí

Ngày 25/11, MV Đò Dọc chính thức ra mắt khán giả với sự góp giọng của ba nữ ca sĩ Hồ Như Ý, Mai Xuân Thy và Mai Trung Hậu. Tác phẩm này được xây dựng dựa trên nguyên tác của nhà văn Bình Nguyên Lộc, với phần âm nhạc do nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sáng tác và đạo diễn Phạm Thành Đạt thực hiện.

Trong dự án lần này, ba nữ ca sĩ hóa thân thành ba chị em cùng dành tình cảm cho một chàng trai. Câu chuyện không chỉ xoay quanh những rung động riêng tư mà còn khắc họa cách các nhân vật ứng xử trước tình cảm cá nhân và những mối quan hệ trong gia đình.

Sự kết nối giữa ba giọng ca trữ tình

Hồ Như Ý chia sẻ rằng cô đặc biệt đồng cảm với cốt truyện, nhất là hình ảnh ba chị em luôn hòa thuận, biết nhường nhịn và nghĩ cho nhau. Nữ ca sĩ cho biết khi thể hiện ca khúc, cô có cảm giác được trải lòng qua những cung bậc cảm xúc của câu chuyện. Với cô, đây là cơ hội để thử nghiệm hình thức kết hợp mới cùng những người bạn thân thiết đã chơi chung với nhau từ lâu, nhằm tạo dấu ấn và lưu giữ kỷ niệm trong hành trình nghệ thuật.

Điểm thú vị của dự án nằm ở sự giao thoa giữa ba giọng ca có chung tình yêu với dòng nhạc trữ tình nhưng lại có xuất phát điểm khác nhau. Hồ Như Ý từng được khán giả biết đến qua cuộc thi “Solo cùng Bolero”, trong khi Mai Xuân Thy gây chú ý tại “Sao nối ngôi” và Mai Trung Hậu bắt đầu sự nghiệp từ “Song ca cùng thần tượng”. Chính sự khác biệt này đã tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.

Màu sắc điện ảnh và văn hóa miền Tây

Để tạo nên không gian hoài niệm, đạo diễn Phạm Thành Đạt đã chọn cách kể chuyện mang màu sắc điện ảnh. MV được quay bằng máy DVCam, chú trọng vào bố cục khung hình và diễn xuất theo phong cách phim Việt Nam những năm 1990, đầu 2000. Các cảnh quay được thực hiện tại khu vực bờ kênh Cầu Xáng và nhà gỗ Cao Cường.

Không gian miền Tây hiện lên chân thực qua những nếp nhà, cảnh sinh hoạt cùng các loại trang phục truyền thống như áo bà ba, áo dài và áo cưới. Một chi tiết đắt giá trong MV là cảnh tái hiện lễ vấn an vào đêm trước ngày cô dâu xuất giá, khi người mẹ cùng các chị em ngồi sắp xếp đồ đạc, dặn dò cô dâu trước khi về nhà chồng. Đạo diễn Phạm Thành Đạt muốn thông qua những chi tiết này để giới thiệu các nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt gia đình, từ phong tục cưới hỏi đến lời dặn dò của mẹ, vì đây là những giá trị gần gũi cần được lưu giữ cho công chúng hôm nay.

Những giá trị truyền thống và định hướng cá nhân

Việc ra mắt dự án sau Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hướng đến dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cho thấy sự trân trọng của êkíp đối với các giá trị nghệ thuật truyền thống thông qua chất liệu văn học và âm nhạc Việt Nam.

Thời gian gần đây, Hồ Như Ý cũng nhận được sự quan tâm trước một số tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết cô không muốn bàn luận thêm về những ý kiến trái chiều mà chọn tập trung vào công việc và niềm đam mê nghệ thuật. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả và bà con đã yêu thương, ủng hộ để cô có thêm động lực thực hiện nhiều sản phẩm chất lượng, đóng góp tiếng nói vào đời sống âm nhạc.