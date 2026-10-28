Lan Ngọc, Chi Pu và Kỳ Duyên 'đại chiến' trong Chị chị em em 3

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Chị chị em em 3 chính thức ra rạp từ ngày 30/10 với nhãn 18+, đưa khán giả quay về bối cảnh xưa tại Bắc Ninh. Phim xoay quanh mối quan hệ đầy kịch tính giữa các mỹ nhân, nơi những ân oán chồng chéo khiến hạnh phúc của người này lại trở thành nỗi đau của người khác.

Những mảnh ghép trong vòng xoáy bi kịch

Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính Thị Liễu, một cô gái rời vùng đất Kinh Bắc từ nhỏ sau một biến cố. Sau 15 năm, ngày trở về quê hương cũng là lúc cô bị cuốn vào vòng xoáy bi kịch tình cảm, đứng trước lựa chọn khó khăn giữa tình thân và hạnh phúc cá nhân. Đây là lần trở lại màn ảnh rộng của Lan Ngọc sau bốn năm kể từ phim Cô gái từ quá khứ (2022).

Đạo diễn Hữu Hoàng cho biết lý do chọn Lan Ngọc là vì ông yêu thích lối diễn xuất trong phim Cánh đồng bất tận, nơi cô thể hiện tốt những giằng xé nội tâm. Vì ngoài đời vốn là người hoạt ngôn và tràn đầy năng lượng, Lan Ngọc đã phải học cách tiết chế để khắc họa nét dịu dàng của Thị Liễu, với hy vọng tạo ra một màu sắc hoàn toàn khác biệt cho vai diễn lần này.

Một mắt xích quan trọng trong câu chuyện là Văn Tài do Quốc Anh đóng, bạn thân thuở nhỏ của Thị Liễu. Ký ức về món quà là phần xôi lá sen lúc chia xa năm xưa vẫn còn nguyên vẹn khi hai người hội ngộ sau nhiều năm.

Khi tình yêu trở thành áp lực

Chi Pu tái xuất màn ảnh trong vai Thị Nương, một thiếu nữ đam mê hát quan họ và đem lòng yêu thầm Văn Tài, nhưng đáng tiếc là anh chỉ xem cô như em gái. Việc Chi Pu nhận lời quay lại đóng phim sau thời gian dài tập trung cho âm nhạc là nhờ tình thân với nhà sản xuất Will Vũ, người từng mời cô tham gia phần một vào năm 2019.

Trong khi đó, Kỳ Duyên vào vai Thị Mầu, vợ sắp cưới của Văn Tài. Để hóa thân vào nhân vật lấy cảm hứng từ vai sân khấu kinh điển này, Kỳ Duyên đã dành thời gian nghiên cứu kỹ từ dáng dấp, cử chỉ đến lời ăn tiếng nói của Thị Mầu trong nguyên tác, đồng thời nhận được sự hỗ trợ sát sao từ cố vấn chuyên môn là nghệ sĩ Lê Khanh.

Vì ít kinh nghiệm đóng phim hơn các bạn diễn, Kỳ Duyên thừa nhận cảm thấy áp lực. Trước dự án này, cô chỉ mới lấn sân điện ảnh với vai đầu tay Karen Nguyễn trong Bộ tứ báo thủ - phim Tết 2025 của Trấn Thành.

Bối cảnh văn hóa và sự kết nối của series

Để tăng thêm sự kịch tính, Steven Nguyễn góp mặt với vai phụ Văn Cường, một nhân vật có lai lịch bí ẩn. Năm nhân vật chính tạo nên một mạng lưới quan hệ phức tạp, đẩy cao trào câu chuyện lên mức đỉnh điểm.

Phim lấy bối cảnh chính tại Bắc Ninh, lồng ghép khéo léo các yếu tố văn hóa như làn điệu dân ca quan họ nhằm quảng bá các danh lam thắng cảnh của tỉnh. Dàn diễn viên đã có buổi ra mắt khán giả vào ngày 23/10 tại TP HCM.

Loạt phim Chị chị em em vốn tập trung khai thác mối quan hệ phức tạp giữa phái nữ với nội dung mỗi phần độc lập. Phần một ra mắt năm 2019 do Kathy Uyên đạo diễn với sự góp mặt của Thanh Hằng, Lãnh Thanh và Chi Pu. Đến phần hai năm 2023, Vũ Ngọc Đãng cầm trịch với sự xuất hiện của Ngọc Trinh và Minh Hằng trong vai hai mỹ nhân nổi tiếng đầu thế kỷ 20.