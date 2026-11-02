Ngọc Phước và nhóm UPRIZE 'đổ bộ' Vũng Tàu, hóa thân thành nhân viên phục vụ

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Tập 6 của show 'Sao Chọn' đã đưa host Ngọc Phước cùng bốn thành viên nhóm nhạc UPRIZE đến với thành phố biển Vũng Tàu. Với chủ đề Vũng Tàu - Vị biển, vị thanh xuân, nhóm nghệ sĩ đã có một hành trình khám phá những món ăn dân dã, gắn liền với ký ức tuổi thơ và nhịp sống đặc trưng của người dân địa phương. Tâm điểm của chuyến đi lần này chính là món bánh khọt vàng giòn đặc sản.

Không dừng lại ở việc thưởng thức, các chàng trai nhóm UPRIZE còn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm ra món bánh này. Thậm chí, nhóm còn hóa thân thành nhân viên phục vụ, vừa bưng bê vừa hát tặng thực khách một đoạn trong ca khúc First Dance. Nhìn dàn idol vừa làm bánh vừa ca hát thế này thì đúng là định nghĩa của sự 'đa năng' luôn đó!

Bí mật đằng sau chiếc bánh khọt vàng ruộm

Bánh khọt là món ăn dân dã nổi tiếng của miền Nam, đặc biệt là vùng Bà Rịa - Vũng Tàu. Những chiếc bánh hình tròn nhỏ được đổ trong khuôn kim loại hoặc khuôn đất. Điểm ăn tiền nhất chính là lớp vỏ làm từ bột gạo, được chiên cho đến khi vàng giòn rụm bên ngoài nhưng vẫn giữ được độ mềm dẻo ở bên trong.

Để có được màu vàng ruộm đặc trưng, bột bánh thường được pha từ bột gạo, tùy bí quyết mỗi nơi mà có thể kết hợp thêm đậu xanh hoặc trứng gà. Một số công thức còn cho thêm chút bột năng để tăng độ giòn và nước cốt dừa để tạo vị béo ngậy. Bánh được chiên trong chảo ngập dầu để chín đều, đảm bảo phần vỏ đạt chuẩn vàng giòn và bên trong vẫn mềm ẩm.

Phần nhân thường có tôm tươi, rắc thêm mỡ hành và một lớp tôm khô để màu sắc bắt mắt hơn. Tuy nhiên, hiện nay bánh khọt đã biến tấu với nhiều loại nhân hải sản như mực, hến, hoặc đơn giản hơn là thịt bằm, trứng cút và đậu xanh. Để cân bằng vị béo, bánh khọt luôn được ăn kèm với rau cải sống, xà lách, đu đủ bào sợi và chấm cùng nước mắm chua ngọt.

Một chi tiết khá thú vị là tên gọi "bánh khọt" được cho là bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi người làm dùng muỗng hoặc dụng cụ nhỏ gõ vào khuôn để lấy bánh ra, tạo tiếng khọt khọt. Đúng là một cái tên đậm chất âm thanh và đời thường!

Profile "khủng" của dàn nghệ sĩ tham gia

Host Ngọc Phước vốn xuất phát từ sân khấu Cười xuyên Việt trước khi lấn sân sang điện ảnh và các show truyền hình đình đám như Gặp lại chị bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy, Hai ngày một đêm hay Chị đẹp đạp gió 2024.

Đi cùng Ngọc Phước là nhóm nhạc UPRIZE - những gương mặt trưởng thành từ chương trình Tân binh toàn năng. Nhóm sở hữu những thành viên với profile cực kỳ ấn tượng:

O.D (Đặng Đức Duy) sinh năm 2005, là một 'all-rounder' chính hiệu với khả năng hát, nhảy và rap. Cùng tuổi với O.D là PN (Nguyễn Thanh Phúc Nguyên), người từng đạt danh hiệu thủ khoa đầu vào khoa Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP HCM năm 2024, có thế mạnh về piano, guitar, sáng tác và thanh nhạc.

Thành viên LAVM (Nguyễn Lâm Anh) lại gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể. Năm 2023, anh đạt 27,15 điểm đầu vào Đại học Bách khoa Hà Nội và trở thành á khoa khối A01 tại Trường THPT Phúc Lợi (Hà Nội).

Cuối cùng là Wonbi (Lê Phạm Minh Quân) sinh năm 2002. Wonbi đam mê vũ đạo từ bé, từng là á quân Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 và đạt giải Xì tin triển vọng tại Ngôi sao xì tin 2017. Năm 2020, anh xuất hiện trong video Ghen Cô Vy cùng vũ công Quang Đăng và từng biên đạo nhiều tiết mục cho Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 trước khi chính thức ra mắt cùng UPRIZE vào năm 2025 sau cuộc tuyển chọn Tân binh toàn năng.