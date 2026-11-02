Lê Phương gây tò mò khi hội ngộ đồng nghiệp cũ, hé lộ phim mới lên sóng tháng 11

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Lê Phương vừa khiến dân mạng xôn xao khi đăng tải hình ảnh chụp cùng diễn viên Thành Được trên trang cá nhân. Trong ảnh, cả hai xuất hiện với vẻ ngoài gần gũi và thoải mái, cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp vẫn rất tốt đẹp sau thời gian dài không gặp.

Điều khiến người hâm mộ chú ý nhất chính là thông báo về dự án phim Nỗi Đau Ký Ức. Nữ diễn viên tiết lộ bộ phim có sự góp mặt của cả cô và Thành Được (vào vai Bình) sẽ chính thức lên sóng trong tháng 11 này. Lê Phương chia sẻ ngắn gọn: "Chào tháng 11 với Nỗi Đau Ký Ức. Gặp lại Thành Được - vai Bình".

Màn tái hợp đáng mong chờ

Việc hai gương mặt quen thuộc này cùng xuất hiện trong một bộ phim mới đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự mong chờ, kỳ vọng họ sẽ mang đến những phân đoạn ấn tượng và tạo nên dấu ấn riêng cho tác phẩm. Trên các mạng xã hội, không ít fan đã nhắc lại những dự án cũ mà hai người từng tham gia và hào hứng chờ đợi màn kết hợp lần này.

Thực tế, đây không phải lần đầu Lê Phương và Thành Được đóng chung. Cách đây nhiều năm, cả hai từng cùng góp mặt trong bộ phim Đôi Mắt Của Trái Tim. Chính vì có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết từ trước, việc họ tái ngộ trong Nỗi Đau Ký Ức mang lại cảm giác quen thuộc cho những khán giả đã theo dõi hành trình nghệ thuật của cả hai.

Góc nhìn về cuộc sống và sự nghiệp của Lê Phương

Trong mắt công chúng, Lê Phương là nữ diễn viên có khả năng hóa thân đa dạng, đặc biệt là những vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và diễn biến tâm lý phức tạp. Chính vì vậy, mỗi khi cô tham gia dự án mới, khán giả thường dành sự quan tâm rất lớn.

Ngoài công việc, Lê Phương cũng gây ngưỡng mộ bởi khả năng cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Đặc biệt, chồng của Lê Phương được xem là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và thấu hiểu để cô có thêm động lực theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn. Việc giữ được tinh thần tích cực và cuộc sống ổn định giúp cô luôn tràn đầy năng lượng trong hành trình làm nghề. Với sự tái hợp cùng Thành Được trong Nỗi Đau Ký Ức, fan đang cực kỳ hóng xem chemistry của cặp đôi này sẽ "cháy" đến mức nào.