Giải trí

Quách Ngọc Tuyên vừa mở rộng thương hiệu sushi của mình với một cơ sở mới tại Tân An, Long An. Đây là quê nhà của nam diễn viên, nơi gắn bó với tuổi thơ và gia đình anh. Chi nhánh mới nằm trên đường Hùng Vương, phường Long An, đã bắt đầu hoạt động dưới mô hình bán thử cách đây ít ngày. Trước đó, anh đã triển khai kinh doanh ẩm thực tại TP.HCM và Vĩnh Long. Quách Ngọc Tuyên chia sẻ việc kinh doanh ẩm thực không chỉ mang lại nguồn thu mà còn giúp anh duy trì đam mê làm phim và đầu tư cho các dự án nghệ thuật.

Quyết định mua nhà trong lúc "kẹt tiền"

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất về tài chính của Quách Ngọc Tuyên là lần chốt mua căn hộ rộng rãi cho gia đình tại TP.HCM với giá 3,8 tỷ đồng. Thời điểm đó, nam diễn viên đang quay phim ở Tây Ninh và rơi vào tình cảnh tài chính gần như không còn dư dả. Trong tài khoản anh chỉ có 18 triệu đồng, trong khi ngày hôm sau phải trả cho bạn 10 triệu đồng, nghĩa là thực tế chỉ còn vỏn vẹn 8 triệu đồng.

Bất chấp con số khiêm tốn trong tài khoản, Quách Ngọc Tuyên vẫn quyết định mua nhà và nhờ môi giới đợi một tuần để gom đủ tiền đặt cọc. Lý do khiến anh chuyển nhà là vì chứng kiến vợ con và mẹ vợ sống trong căn hộ cũ. Trước đó, cả gia đình phải sống trong căn hộ cũ chật hẹp, thiếu không gian sinh hoạt. Thậm chí, có những đêm kiến bò vào chỗ ngủ và chui vào tai con gái anh, còn mẹ vợ phải trải nệm ngủ ngoài phòng khách suốt nhiều năm.

Căn hộ mới còn cần thêm khoảng 1,1-1,2 tỷ đồng để hoàn thiện nội thất, nâng tổng chi phí lên gần 5 tỷ đồng. Để trang trải số tiền khổng lồ này, Quách Ngọc Tuyên đã nhận việc liên tục, có những giai đoạn mỗi đêm chỉ ngủ khoảng ba đến bốn tiếng.

Xây nhà cho cha mẹ và hậu phương vững chắc

Không chỉ lo cho vợ con, Quách Ngọc Tuyên còn hoàn thành tâm nguyện xây nhà cho cha mẹ ở quê. Sau nhiều năm tích góp, anh xây một căn nhà rộng khoảng 130 m2 gồm một trệt, một lầu với 10 phòng ngủ. Bên cạnh đó, anh xây thêm một căn nhà cấp bốn cho vợ chồng người anh ruột để thuận tiện chăm sóc cha mẹ. Căn nhà hoàn thiện phần thô từ cuối năm 2025 và chính thức đón cha mẹ cùng người thân vào ở từ đầu năm 2026. Với anh, đây là thành quả sau nhiều năm làm nghề, tích góp và cũng là cách anh chăm lo cho cha mẹ sau những năm tháng gia đình từng trải qua nhiều thiếu thốn.

Trong hành trình xây dựng kinh tế, bà xã Thảo Hân là người đồng hành quan trọng. Hai người bén duyên từ sân khấu Nụ Cười Mới và công khai mối quan hệ vào năm 2019. Dù cách nhau 16 tuổi và từng xưng hô chú - cháu, nhưng Thảo Hân lại là người chủ động bày tỏ tình cảm trước. Hiện tại, họ đã có hai con một trai một gái.

Thảo Hân không chỉ quán xuyến việc nhà, chăm con khi chồng đi quay xa mà còn hỗ trợ xử lý hợp đồng, giấy tờ và quản lý các cơ sở kinh doanh. Dù đã đăng ký kết hôn, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới vì thống nhất ưu tiên xây nhà và chăm lo cho cha mẹ hai bên. Quách Ngọc Tuyên mong muốn sẽ dành cho vợ một đám cưới chỉn chu khi điều kiện kinh tế phù hợp, và Thảo Hân cũng không gây áp lực về chuyện này.