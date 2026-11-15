Hoàng Thùy Linh trở thành người đồng hành cùng Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026

Giải trí

Ngày 14/11, tại TPHCM, Báo Văn hóa đã tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026. Tại đây, Hoàng Thùy Linh chính thức trở thành người đồng hành của mùa giải thứ hai này. Nữ ca sĩ chia sẻ sự hồi hộp, biết ơn và vinh dự khi nhận được sự tin tưởng từ Ban tổ chức. Với cô, đây chính là lời động viên cho những sản phẩm âm nhạc đã thực hiện, đặc biệt là những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam.

Cái duyên với văn hóa truyền thống

Khi chia sẻ về cơ duyên đưa mình đến với Tinh hoa Việt 2026, Hoàng Thùy Linh nhắc về những “mầm rễ nhỏ xíu” từ thuở thơ ấu. Vì bố mẹ đều là nghệ sĩ ở các đoàn văn công, cô đã theo họ đi biểu diễn khắp mọi vùng miền ngay từ nhỏ. Chính không khí lễ hội và âm thanh của các nhạc cụ dân tộc đã thấm dần vào cô một cách tự nhiên.

Hoàng Thùy Linh kể lại rằng lúc đó cô luôn tự hỏi tại sao mọi thứ lại đẹp đến vậy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được đứng ở vị trí này để nói về văn hóa, được đắm chìm và sáng tạo dựa trên những giá trị đó. Hiện tại, cô xem mình là một phần của thế hệ kết nối và kế thừa, đồng thời khẳng định sự thành công ngày hôm nay là nhờ sự dẫn dắt của báo chí, tình cảm của khán giả cùng sự hỗ trợ từ các thầy cô và bậc tiền bối.

Dự án phim tài liệu 'Lễ hội Việt Nam'

Điểm nhấn lớn nhất của Hoàng Thùy Linh trong mùa giải năm nay là loạt phim tài liệu mang tên Lễ hội Việt Nam. Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào lúc 19h ngày 22/11 trên YouTube, các tập tiếp theo sẽ ra mắt định kỳ mỗi tuần. Loạt phim này sẽ đưa người xem ghé thăm những lễ hội tiêu biểu ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam để tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc, trang phục, ẩm thực, nghi lễ và tín ngưỡng, cũng như con người gắn liền với từng lễ hội đó.

Để thực hiện dự án này, trong những tháng qua, Hoàng Thùy Linh đã trực tiếp đến nhiều vùng đất khác nhau để tìm hiểu về các lễ hội và ghi lại hành trình này lên phim. Theo cô, đây là một hành trang quý giá cho cả cuộc sống lẫn con đường theo đuổi nghệ thuật sau này.

Quy mô và cơ chế của Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026

Mùa giải năm nay do Báo Văn hóa (cơ quan ngôn luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì với thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến”. Nhà báo Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Văn hóa kiêm Trưởng BTC, nhận định mỗi giá trị được vinh danh sẽ là một điểm sáng văn hóa và là nguồn lực tạo nên sức mạnh mềm của quốc gia.

Giải thưởng năm nay gồm 18 giải, chia làm bốn hạng mục chính:

Tinh hoa Âm nhạc (7 giải): Bao gồm các hạng mục Bài hát, Album, Nhạc sĩ, Nhà sản xuất âm nhạc, Ca sĩ, MV và Chương trình biểu diễn của năm.

Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực (5 giải): Dành cho các mảng bảo tồn di sản, điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật và văn học.

Tinh hoa Lan tỏa (5 giải): Đây là điểm mới của mùa giải năm nay.

Tinh hoa Cống hiến: Giải đặc biệt do Hội đồng Giám khảo quyết định.

Cách thức chấm điểm cho từng hạng mục cũng có sự khác biệt. Ở hạng mục âm nhạc, điểm số được chia theo tỷ lệ: Hội đồng Giám khảo và khán giả mỗi bên 40%, 20% còn lại thuộc về Hội đồng Nhà báo. Hạng mục đa lĩnh vực do Hội đồng Giám khảo chiếm 60% và Hội đồng Chuyên môn chiếm 40%. Riêng hạng mục Lan tỏa, khán giả sẽ quyết định 60% số điểm.

Lộ trình xét giải và vinh danh

Các tác phẩm ra mắt trong khoảng thời gian từ 15/11/2025 đến hết 15/12/2026 là đủ điều kiện để xét giải. Cổng đề cử đã mở từ 0h ngày 14/11 và sẽ kéo dài đến ngày 15/12. Danh sách đề cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 9/1/2027, sau đó là giai đoạn bình chọn và chấm giải kéo dài đến ngày 31/1/2027. Sự kiện Tinh hoa Việt collection và đêm trao giải dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 2/2027.

Nhìn lại mùa giải đầu tiên năm 2025 do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức, đêm trao giải đã diễn ra ngày 26/1/2026 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TPHCM để vinh danh 15 tập thể và cá nhân. Trong đó, Hòa Minzy thắng giải Ca sĩ của năm, phim Mưa đỏ giành giải Tinh hoa điện ảnh và nhạc sĩ Phạm Tuyên nhận giải Tinh hoa cống hiến. Nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng (sinh năm 1999) cũng là gương mặt thắng giải mùa trước với hai giải Nhạc sĩ của năm và Ca khúc của năm thông qua bài hát Còn gì đẹp hơn lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏ. Chia sẻ tại buổi họp báo, Nguyễn Hùng cho biết giải thưởng đã trở thành định hướng và điểm tựa để anh tiếp tục con đường nghệ thuật cũng như tìm kiếm thêm nhiều câu chuyện cho các sản phẩm sau này. Anh hy vọng sẽ thấy nhiều nghệ sĩ khác làm dự án văn hóa được vinh danh trong năm nay.