Phương Oanh đưa cặp song sinh đi công tác Hàn Quốc: Vừa làm vừa chơi là chuẩn bài!

Giải trí

Tối 7/11, Phương Oanh chia sẻ video ghi lại chuyến sang Hàn Quốc làm người mẫu ảnh và quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang. Điểm nhấn của chuyến đi lần này chính là sự đồng hành của cặp song sinh Jimmy và Jenny.

Diễn viên cho biết cô thường đưa hai bé đi cùng trong những chuyến làm việc nếu điều kiện cho phép vì muốn dành thêm thời gian bên con và chứng kiến quá trình trưởng thành của hai bé. Dù thừa nhận việc có con đi cùng khiến lịch trình bận rộn hơn, nhưng với Phương Oanh, điều này hoàn toàn đáng giá vì tuổi thơ của con không trở lại lần thứ hai.

Vì là đi công tác nên cô không có nhiều thời gian thong thả đi cà phê hay ngắm cảnh như đi du lịch bình thường. Tuy nhiên, Phương Oanh vẫn khéo léo sắp xếp đưa hai con đến các nông trại để trải nghiệm làm nông dân và cùng ngắm hoàng hôn bên sông Hàn sau giờ làm việc.

Cân bằng giữa đam mê và gia đình

Chia sẻ về quan điểm sống, Phương Oanh cho rằng khi bước sang giai đoạn mới, ưu tiên của người phụ nữ sẽ thay đổi nhưng không có nghĩa là phải bỏ quên đam mê riêng. Cô mong muốn vừa có thể làm việc, khám phá điều mới, chăm chút vẻ ngoài và theo đuổi mục tiêu cá nhân, vừa trân trọng những niềm vui đời thường như tự nấu ăn hay chơi cùng các con.

Với cô, phụ nữ không nhất thiết phải chọn một trong hai giữa sự nghiệp và gia đình, mà quan trọng nhất là tìm được điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Phương Oanh vốn khởi nghiệp với nghề người mẫu trước khi lấn sân sang diễn xuất với các bộ phim như Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân hay Gió ngang khoảng trời xanh. Cuối năm 2023, cô thông báo mang song thai và chính thức chào đón Jimmy - Jenny vào tháng 5/2024.