Nhật Kim Anh 'ẵm' cú đúp tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

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Nhật Kim Anh vừa có một màn trình diễn ấn tượng khi giành cú đúp tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026, kết thúc vào 23.10. Nữ diễn viên xuất sắc rinh về huy chương vàng cho vai diễn cá nhân khi hóa thân thành cô Thắm trong vở Cuốn truyện bị đốt. Không dừng lại ở đó, chính tác phẩm này cũng mang về huy chương bạc cho vở diễn, mang lại sự ghi nhận xứng đáng cho sân khấu kịch Hồng Vân.

Những gương mặt vàng và các vở diễn tiêu biểu

Không chỉ có Nhật Kim Anh, một ngôi sao truyền hình khác là diễn viên Việt Hoa đến từ Nhà hát kịch Việt Nam cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ. Cô giành huy chương vàng cho vai diễn cá nhân trong vai Hường của vở Ảo ảnh. Cùng với Việt Hoa, Nhà hát kịch Việt Nam còn thu hoạch thêm hai huy chương bạc dành cho hai diễn viên là Tuấn Vũ và Quang Đạo. Tuy nhiên, dù dàn diễn viên tỏa sáng nhưng vở Ảo ảnh lại không nhận được huy chương cho vở diễn.

Xét về hạng mục vở diễn, hai huy chương vàng danh giá nhất đã được trao cho Đạo học của Nhà hát Chèo Hà Nội và Người con gái Hà Nội của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Ngoài ra, ba huy chương bạc cho vở diễn đã thuộc về Khoảng trời con gái (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh), Lời của tre (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) và Cuốn truyện bị đốt (Sân khấu Kịch Hồng Vân). Tổng kết toàn giải, ban tổ chức đã trao 23 huy chương vàng và 37 huy chương bạc cho các cá nhân ở hạng mục diễn viên.

Sức hút khủng với khán giả và mạng xã hội

Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần này cho thấy một sự tương tác cực kỳ sôi nổi từ công chúng. Với 10.000 vé miễn phí, các rạp diễn luôn trong tình trạng kín chỗ suốt 15 buổi diễn. Sức nóng không chỉ dừng lại ở sân khấu mà còn lan tỏa mạnh mẽ lên không gian số. Chỉ trong vòng 10 ngày, fanpage của liên hoan đã trở thành tâm điểm với gần 600 bài viết, hơn 1.000 hình ảnh và khoảng 360 video được đăng tải. Những con số này đã thu hút khoảng 1,5 triệu lượt đọc và kéo theo 3.500 người theo dõi thường xuyên.

TS Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Ban giám khảo, đánh giá cao chất lượng của liên hoan năm nay khi nhiều tác phẩm đạt độ chín về tư tưởng, nội dung cũng như nghệ thuật.

Những "nốt trầm" cần nhìn nhận lại

Bên cạnh những lời khen, TS Đăng Chương cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều vấn đề tồn đọng của sân khấu không chỉ tại Hà Nội mà trên cả nước. Về mặt dàn dựng, tình trạng lạm dụng súng đạn và bạo lực vẫn còn diễn ra. Sự kết hợp thiếu nhất quán giữa phương pháp tả thực với nghệ thuật ước lệ, cách điệu đã làm giảm hiệu quả biểu đạt, thậm chí khiến đặc trưng của từng loại hình sân khấu bị mờ nhạt.

Đối với thể loại kịch hát, có những vở diễn quá sa đà vào việc phô diễn giọng hát mà quên mất kịch tính, diễn xuất cũng như sự phù hợp của làn điệu. Đáng nói hơn, một số diễn viên vẫn còn hạn chế trong việc ghi nhớ lời thoại, biểu đạt tâm lý và tương tác với bạn diễn, làm giảm đi tính thuyết phục của vở kịch. Việc đưa thủ pháp lễ hội vào sân khấu cũng bị đánh giá là khiến vở diễn trở nên ồn ào, làm mất đi sự sâu lắng của nội tâm nhân vật.

Cuối cùng, từ góc nhìn dành riêng cho Hà Nội, TS Đăng Chương bày tỏ sự tiếc nuối khi liên hoan vẫn thiếu vắng những kịch bản chân thực, sinh động, phản ánh đúng hơi thở của con người và cuộc sống Hà Nội đương đại.