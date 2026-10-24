Danh hài Bảo Chung: Từ thời mang 300 cây vàng mua siêu xe đến lúc bán cơm tấm ở Long An

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Ở tuổi 71, nghệ sĩ Bảo Chung hiện tại không chỉ duy trì đam mê diễn xuất mà còn cùng vợ là ca sĩ Diệu Thắm kinh doanh cà phê online và mở một quán cơm tấm tại Cần Giuộc, Long An. Khi không bận lịch diễn, nam nghệ sĩ có thể dành thời gian hỗ trợ vợ trong việc buôn bán.

Để hiểu về sự đối lập giữa hình ảnh bán cơm tấm hiện tại và thời hoàng kim, phải nhìn lại hành trình nghệ thuật của Bảo Chung. Tên thật là Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1955 tại TP.HCM, ông theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ qua các đoàn hát để học ca cổ nhạc và rèn luyện biểu diễn. Trước khi thành danh, ông đã lăn lộn qua nhiều đoàn hát với nhiều vai diễn khác nhau để tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Thời hoàng kim với mức cát-xê tính bằng vàng

Sự nghiệp của Bảo Chung bùng nổ mạnh mẽ nhất trong thập niên 1980 và 1990. Cột mốc đáng nhớ là năm 1985 với vở cải lương Chắp cánh chim bằng, nơi ông gây ấn tượng bằng lối diễn hài hước. Sự duyên dáng và tự nhiên giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu và băng đĩa hài. Năm 1992, ông lọt top 10 danh hài được yêu thích và sau đó giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Danh hài TP.HCM năm 1996.

Độ nhận diện của ông gắn liền với những tác phẩm như Thằng vô duyên, Sợ vợ, Giấc mơ tỷ phú, cùng các phim truyền hình, điện ảnh như Hai lúa lên đời, Ngày nảy ngày nay, Khi đàn ông có bầu. Thời điểm đắt show nhất, cát-xê của ông được nhắc đến là một cây vàng cho mỗi đêm diễn. Chính mức thu nhập khủng này đã nuôi dưỡng niềm đam mê sưu tập ô tô của nam nghệ sĩ.

Cuộc chơi siêu xe và những khoản lỗ

Với tài chính dư dả, Bảo Chung từng sở hữu và chơi qua hơn 50 chiếc xe. Nghệ sĩ từng chia sẻ có lần ông mang 300 cây vàng đi mua siêu xe. Tuy nhiên, niềm đam mê này cũng đi kèm với cái giá về kinh tế. Ông thừa nhận việc liên tục đổi xe, khiến bản thân phải chấp nhận những khoản lỗ khi bán xe cũ để mua mẫu mới. Đây là câu chuyện mà khán giả thường nhắc lại khi nói về thời kỳ sung túc của ông.

Đời tư và mái ấm hiện tại

Sau hai lần hôn nhân đổ vỡ, Bảo Chung hiện xây dựng tổ ấm với ca sĩ Diệu Thắm, người kém ông 29 tuổi. Về con cái, ông có bốn người con từ các mối quan hệ trước và một con trai chung với người vợ hiện tại. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, cả hai vẫn đồng hành, cùng nhau chăm sóc gia đình và hỗ trợ đối phương trong công việc nghệ thuật cũng như kinh doanh.

Từ một danh hài từng có thu nhập tính bằng vàng, Bảo Chung của tuổi 71 chọn cho mình một nhịp sống chậm hơn. Việc vừa biểu diễn vừa bán cơm tấm cho thấy một góc nhìn khác về sự hưởng thụ: không còn là những chiếc siêu xe bóng loáng, mà là sự bình yên bên người thân.