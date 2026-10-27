Chủ tịch CLB Hà Nội công khai 'nhà tài trợ' iPhone Duo siêu xịn

Giải trí

Tối 24/10, doanh nhân Đỗ Vinh Quang, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh bữa tối lãng mạn cùng một người phụ nữ trên Facebook cá nhân. Điều gây tò mò nhất là cách vị Chủ tịch sinh năm 1995 gọi người đồng hành này bằng cái tên hài hước là “nhà tài trợ”.

Thực chất, “nhà tài trợ” mà Đỗ Vinh Quang nhắc đến không phải bất kỳ doanh nghiệp hay thương hiệu nào hợp tác với đội bóng, mà chính là vợ anh - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh. Danh xưng vui vẻ này xuất hiện sau khi nàng hậu tặng chồng một món quà công nghệ trị giá hàng chục triệu đồng đúng dịp kỷ niệm bốn năm ngày cưới của hai người.

Món quà công nghệ và trào lưu TikTok

Trước khi ông xã đăng ảnh, Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tặng quà. Thay vì trao quà theo kiểu truyền thống, nàng hậu rủ chồng cùng thực hiện một trào lưu trên TikTok. Trong video, Đỗ Vinh Quang vui vẻ làm theo hướng dẫn của vợ mà không hề biết có điều bất ngờ đang chờ phía sau.

Đến lúc nam doanh nhân quay lưng, Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đã chuẩn bị sẵn. Khi anh quay lại, cô đưa món quà ra trước mặt và nói: “Dành tặng chồng yêu”. Đứng trước món quà ngoài dự kiến, Đỗ Vinh Quang không giấu được sự vui vẻ và đã dành cho bà xã một nụ hôn để cảm ơn.

Món quà Đỗ Mỹ Linh lựa chọn là iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple, vừa chính thức mở bán tại Việt Nam ngày 23/10/2026. Theo thông tin từ Apple Việt Nam, thiết bị này có màn hình bên trong 7,6 inch, màn hình ngoài 5,4 inch và sử dụng chip A20 Pro. Giá bán khởi điểm của sản phẩm là 64.999.000 đồng với nhiều phiên bản dung lượng khác nhau.

'Nhà tài trợ' thân thiết của gia đình

Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Mỹ Linh được gọi là “nhà tài trợ” trong những câu chuyện của gia đình nhà bầu Hiển. Vào tháng 5/2025, doanh nhân Đỗ Quang Vinh - anh trai của Đỗ Vinh Quang - đã chia sẻ hình ảnh cùng hai con diện trang phục đồng điệu trong dịp nghỉ lễ. Dưới phần bình luận, Đỗ Vinh Quang đã gửi lời cảm ơn tới “nhà tài trợ” Đỗ Mỹ Linh vì chính nàng hậu là người mua quần áo cho ba bố con anh trai chồng.

Chi tiết này cho thấy sự gần gũi của Đỗ Mỹ Linh với các thành viên trong gia đình chồng, đồng thời khiến cách gọi vui trong bài đăng mới nhất của Đỗ Vinh Quang thêm phần thú vị.

Những màn chiều chuộng ngọt ngào

Vợ chồng Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang cũng nhiều lần khiến người theo dõi thích thú khi tặng quà bất ngờ cho nhau. Năm 2024, Đỗ Mỹ Linh từng được ông xã tặng cặp vé xem concert của Taylor Swift tại Singapore, vì đây là nữ ca sĩ người Mỹ mà nàng hậu cực kỳ yêu thích.

Đến dịp Valentine 2025, Đỗ Vinh Quang tiếp tục chiều chuộng vợ khi đưa cô đi mua sắm túi xách hàng hiệu. Sau đó, Đỗ Mỹ Linh đã đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội kèm chú thích hài hước. Đến tháng 10/2025, nàng hậu một lần nữa bất ngờ trước sự lãng mạn của chồng. Sau chuyến du lịch Bangkok mừng sinh nhật tuổi 29, cô trở về nhà và nhận được bó hoa cùng tấm thiệp do chồng chuẩn bị. Đỗ Vinh Quang còn nhắn nhủ sẽ luôn đồng hành cùng vợ trên mọi chặng đường, điều này khiến nàng hậu ngạc nhiên vì chồng vốn khá kiệm lời khi thể hiện tình cảm trên mạng xã hội.

Gần đây nhất, vào dịp sinh nhật tuổi 30 ngày 13/10/2026, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục khoe những giỏ hoa tươi từ gia đình, trong đó món quà từ ông xã gây chú ý với lời chúc ngắn gọn: “Happy Birthday vợ Anh”.

Từ Hoa hậu đến vai trò lãnh đạo doanh nghiệp

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương. Năm 2017, cô đại diện Việt Nam dự Miss World, lọt top 40 chung cuộc và giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Trước khi kết hôn, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm MC và biên tập viên truyền hình.

Tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển. Sau khi lập gia đình, nàng hậu hạn chế hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng và kinh doanh. Tháng 3/2025, cô giữ chức Phó Chủ tịch Công ty TNHH T&T Retail, đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T chuyên phát triển, cho thuê và quản lý trung tâm thương mại.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang hiện là Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group và Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh đảm nhận vị trí lãnh đạo đội bóng từ năm 2020 khi mới 25 tuổi. Sau bốn năm kết hôn, cặp đôi hiện có hai con, trong đó con gái đầu lòng Tuệ An (tên thân mật là Titi) chào đời năm 2023 và đến tháng 4/2026 gia đình đón thêm thành viên mới.

Dù bận rộn, cặp đôi vẫn thường xuyên dành thời gian cho nhau qua những chuyến du lịch, bữa tối hẹn hò hay những món quà bất ngờ, duy trì sự lãng mạn sau khi kết hôn.

Đúng là định nghĩa mới về 'nhà tài trợ' mà chúng tôi đều muốn có trong đời!