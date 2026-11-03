Soi căn nhà 5 tầng tại Hà Nội của Quân A.P và Lê Khanh: Hiện đại và cực kỳ tinh tế

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Vừa rồi, Quân A.P và Lê Khanh đã khiến dân tình xôn xao khi chính thức công khai mối tình kéo dài 14 năm trên Running Man Vietnam. Ngay lập tức, không chỉ chuyện tình cảm mà cả cuộc sống đời thường, đặc biệt là căn nhà tại Hà Nội của Lê Khanh, cũng trở thành tâm điểm tò mò của cư dân mạng.

Nếu ai theo dõi Lê Khanh trên mạng xã hội sẽ thấy cô không quá kín tiếng. Cô nàng thường xuyên đăng video, hình ảnh về các góc trong nhà, từ phòng khách, bếp cho đến phòng ngủ. Nhìn chung, đây là một không gian rộng rãi, đi theo phong cách hiện đại với những gam màu trung tính như trắng, đen và be. Nội thất không quá cầu kỳ về màu sắc nhưng được sắp xếp cực kỳ chỉn chu, mang lại cảm giác gọn gàng và ấm cúng.

Điểm nhấn lớn nhất chính là phòng bếp, nơi xuất hiện nhiều nhất trong các vlog của Lê Khanh. Khu vực này được bố trí rất rộng rãi với một đảo bếp riêng, phân chia rõ ràng các vị trí để sơ chế, nấu nướng và chuẩn bị đồ ăn. Đồ gia dụng thì 'full option' từ tủ lạnh, máy hút mùi, máy rửa bát đến lò nướng, lò vi sóng và hệ thống tủ lưu trữ. Ngay cạnh đó là bàn ăn, tạo thành một không gian sinh hoạt chung cực kỳ tiện lợi cho cả gia đình.

Tiếp đến là phòng khách với tông màu trắng, đen và kem chủ đạo. Điểm nhấn ở đây là bộ sofa màu trắng kem size lớn, kết hợp cùng các bình hoa và tranh treo tường do Lê Khanh tự trưng bày. Tổng thể căn phòng theo hướng tối giản, không hề có những món đồ trang trí rườm rà, tạo cảm giác thoáng đãng.

Phòng ngủ cũng thỉnh thoảng lộ diện với giường lớn, tủ quần áo và các nội thất cơ bản. Có thể thấy toàn bộ ngôi nhà có thiết kế đồng nhất từ khu vực chung đến không gian riêng tư, lại còn đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Lê Khanh cũng chia sẻ mình dành khá nhiều thời gian ở nhà khi không có lịch trình làm việc bên ngoài.

Điều thú vị là khi soi kỹ những hình ảnh này, cư dân mạng phát hiện ra sự tương đồng đến lạ lùng với căn nhà 5 tầng mà Quân A.P từng khoe mua và sửa chữa tại Hà Nội. Từ phong cách thiết kế, cách sử dụng nội thất cho đến cách bố trí các khu vực sinh hoạt đều tương đồng, khiến nhiều người nghi ngờ đây chính là tổ ấm chung của cặp đôi.

Nhớ lại cuối tháng 5/2025, Quân A.P từng đăng vlog về việc mua nhà mới. Nam ca sĩ chia sẻ đây là cột mốc quan trọng vì trước đó anh chủ yếu sống cùng bố mẹ và chưa từng nghĩ đến chuyện ra ở riêng. Căn nhà này có kết cấu 5 tầng, mặt tiền rộng khoảng 4,6 m và diện tích mỗi sàn tầm 76 m².

Vì hiện trạng ban đầu chưa ưng ý, Quân A.P đã thuê đơn vị thiết kế và thi công để cải tạo lại toàn bộ theo sở thích cá nhân, đồng thời liên tục cập nhật quá trình hoàn thiện trên TikTok. Sau khi sửa xong, ngôi nhà không chỉ để ở mà còn phục vụ công việc của nam ca sĩ với công năng rõ rệt cho từng tầng:

Tầng 3 được bố trí làm phòng ngủ master. Tầng 4 là phòng khách rộng với bộ sofa lớn và đèn chùm trang trí trên trần, kết nối liền mạch với phòng bếp để tạo không gian sinh hoạt chung thoáng đạt. Riêng tầng 5 là khu vực làm việc chuyên nghiệp với không gian thu âm và livestream, giúp Quân A.P có thể làm nhạc ngay tại nhà.

Việc Quân A.P đầu tư một bất động sản riêng và tâm huyết cải tạo, kết hợp với những hình ảnh trùng khớp trong nhà của Lê Khanh, càng khiến giả thuyết hai người đang sống chung trở nên thuyết phục hơn bao giờ hết.

Nói thêm về 'nữ chính' Lê Khanh, cô nàng sinh năm 1997 tại Hà Nội, là một nhà sáng tạo nội dung về làm đẹp, thời trang và phong cách sống, đồng thời quản lý công ty gia đình. Điều thú vị là Lê Khanh từng học tại trường THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng — đúng hai ngôi trường mà Quân A.P từng theo học.

Sau nhiều năm giữ kín để bảo vệ sự riêng tư của bạn gái, cuối tháng 10/2026, Quân A.P mới chính thức công khai Lê Khanh trong MV 3 Phải 6 Đừng. Đỉnh điểm là tối 30/10, cặp đôi cùng xuất hiện trong tập 14 Running Man Vietnam với một lễ cưới được dàn dựng để kỷ niệm 14 năm gắn bó. Đúng là một cái kết quá ngọt cho hành trình giữ kín chuyện tình cảm suốt nhiều năm!