Nhật Kim Anh 'ẵm' Huy chương Vàng tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Giải trí

Ngày 24/10, Nhật Kim Anh chính thức thông báo tin vui trên fanpage chính thức khi giành được Huy chương Vàng cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Thành quả này đến từ vai Thắm trong vở kịch 'Cuốn truyện bị đốt'. Không chỉ nữ diễn viên tỏa sáng, bản thân tác phẩm này cũng được hội đồng giám khảo trao Huy chương Bạc dành cho vở diễn.

Trong bài đăng, Nhật Kim Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến đạo diễn NSND Hồng Vân, toàn bộ ê-kíp cùng khán giả đã đồng hành. Cô chia sẻ rằng chính những tràng pháo tay và tình cảm từ người xem là động lực lớn nhất để cô tiếp tục gắn bó với con đường nghệ thuật.

Những đóng góp vàng từ ê-kíp

Bên cạnh chiến thắng của Nhật Kim Anh, nhiều diễn viên khác trong vở 'Cuốn truyện bị đốt' cũng được ghi nhận xứng đáng. NSƯT Ốc Thanh Vân đã xuất sắc nhận Huy chương Vàng cho vai Thu Hằng. Trong khi đó, hai nghệ sĩ Hoàng Khôi và Hoàng Trung Anh cũng mang về Huy chương Bạc lần lượt với vai Vũ Lâm và Hiệp.

Đáng chú ý, sức hút của vở diễn không chỉ dừng lại ở các giải thưởng. Nhật Kim Anh tiết lộ ê-kíp đã nhận được lời mời từ chính quyền địa phương để tiếp tục đưa tác phẩm lên sân khấu. Theo dự kiến, vở kịch sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 6/11/2026 tại Trung tâm Hành chính xã Long Điền, địa chỉ 1939 Quốc lộ 55.

Cú chuyển mình sang kịch nói

Với Nhật Kim Anh, việc tham gia 'Cuốn truyện bị đốt' là một bước thử sức đáng chú ý ở lĩnh vực kịch nói trong năm 2026, sau một giai đoạn cô giảm nhịp làm nghề để ưu tiên cho gia đình và công việc cá nhân. Không chỉ đóng vai chính, cô còn đóng vai trò là nhà đầu tư cho vở diễn này.

Chia sẻ trên truyền thông, nữ diễn viên cho biết quyết định gắn bó với tác phẩm xuất phát từ đam mê diễn xuất và mong muốn truyền tải thông điệp về giá trị của hòa bình, tự do. Cô hy vọng khán giả sẽ có một góc nhìn mới mẻ về thể loại kịch nói đề tài chiến tranh, bởi đây không chỉ là nơi phản ánh những mất mát mà còn chứa đựng những câu chuyện sâu sắc về con người.

Hành trình từ âm nhạc đến điện ảnh

Trước khi gặt hái thành công tại liên hoan sân khấu lần này, Nhật Kim Anh vốn đã là gương mặt quen thuộc trong lòng công chúng với tư cách ca sĩ kiêm diễn viên từ những năm 2000. Ban đầu, cô gây ấn tượng qua các ca khúc pop ballad và nhạc trữ tình như Thần Thoại, Lâu đài cát, Tiếng Vĩ Cầm hay Thua Một Tình Yêu.

Song song đó, sự nghiệp diễn xuất của cô cũng có những cột mốc rực rỡ. Vai Cầm trong phim Long thành cầm giả ca là một trong những dấu mốc đáng nhớ, giúp cô nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất năm 2010. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định khả năng qua các bộ phim truyền hình như Lưới trời, Lời sám hối và đặc biệt là vai Thị Bình trong Tiếng sét trong mưa với tâm lý phức tạp, đầy bất hạnh.

Ngoài nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn lấn sân sang mảng kinh doanh, từng điều hành các hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và mỹ phẩm.

Đúng là 'mát tay', vừa đầu tư vừa diễn mà lại ẵm luôn Huy chương Vàng thì đúng là đỉnh chóp luôn!