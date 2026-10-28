Phan Như Thảo công khai 'dựa dẫm' chồng đại gia cùng loạt bất động sản siêu thực

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Phan Như Thảo vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi công khai bày tỏ tình cảm và thừa nhận bản thân đang dựa vào chồng rất nhiều. Trên Facebook cá nhân, cô không ngần ngại chia sẻ rằng ông xã là một chỗ dựa to lớn về mọi thứ, luôn bao dung, chăm sóc và thấu hiểu. Thậm chí, người đẹp còn hài hước thú nhận dù ra đường có thể "gấu" nhưng về nhà thấy mặt chồng là bắt đầu "thành mèo" ngay, cực dễ khóc.

Khi được hỏi về việc liệu xây dựng sự nghiệp riêng có phải là cách để chứng minh mình không dựa dẫm vào chồng đại gia hay không, Phan Như Thảo khẳng định chắc nịch rằng cô vốn đã có một sự nghiệp thành công từ trước khi kết hôn. Với cô, sự hỗ trợ từ chồng là điều tuyệt vời và cô không phủ nhận việc mình sẽ vất vả hơn nhiều nếu không có anh An bên cạnh.

Từ sàn diễn đến tổ ấm viên mãn

Phan Như Thảo, sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là gương mặt đình đám của làng mẫu Việt với hàng loạt thành tích như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Người mẫu triển vọng tại Siêu mẫu Việt Nam 2008 và Á hậu Hoa hậu Hoàn cầu 2011. Năm 2015, cô chính thức về chung nhà với đại gia Đức An, người hơn cô 26 tuổi.

Sau khi kết hôn, cô dần rời xa ánh đèn sân khấu để dành trọn thời gian cho gia đình và tận hưởng cuộc sống bình yên. Hiện tại, cặp đôi đã có một cô con gái nhỏ với tên gọi thân mật là Bồ Câu. Suốt hơn một thập kỷ bên nhau, Phan Như Thảo luôn được biết đến là mỹ nhân được chồng yêu chiều hết mực, không chỉ về mặt tình cảm mà còn qua những món quà bất động sản giá trị.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng từ biển đến rừng

Một trong những cơ ngơi gây choáng nhất của vợ chồng Phan Như Thảo nằm sát bờ biển Ninh Phước, Khánh Hòa với diện tích lên tới 4.000m². Ngôi nhà được thiết kế theo yêu cầu và sở thích của cả hai vợ chồng, với khối nhà chính có đường cong mềm mại, trong khi cổng và bếp lại mang hình khối vuông vức. Các hạng mục được bố trí theo vòng tròn bao quanh một hồ bơi dành cho 5-7 người, tạo cảm giác như những cung điện cổ với hành lang dài dẫn vào trung tâm.

Ban đầu, nơi này được xây dựng làm chốn nghỉ dưỡng riêng để gia đình tạm xa nhịp sống hối hả của TP.HCM. Tuy nhiên, sau một thời gian, họ quyết định chuyển sang kinh doanh lưu trú. Khu nhà có 8 phòng lớn, tất cả đều có tầm nhìn ra biển hoặc quan sát được khu vui chơi trên cát và hồ bơi. Để tối ưu diện tích và giữ không gian thông thoáng, nội thất tại đây chủ yếu là dạng gắn tường, hạn chế đồ trang trí rời.

Không dừng lại ở đó, tại Khánh Hòa, cặp đôi còn sở hữu một căn biệt thự rộng hơn 580m² mang phong cách Địa Trung Hải. Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà trắng của Santorini (Hy Lạp), căn nhà ghi điểm bởi sự tinh tế trong phối màu và những hệ cửa mái vòm mềm mại. Đặc biệt, góc cầu thang được thiết kế tỉ mỉ khiến người xem liên tưởng đến một Santorini thu nhỏ ngay giữa đời thực.

Chốn bình yên giữa rừng thông Đà Lạt

Để cân bằng với những căn nhà ven biển, Phan Như Thảo và chồng còn sở hữu một bất động sản tại Đà Lạt, nằm giữa rừng thông xanh mát. Căn biệt thự này rộng khoảng 800m², được xây dựng theo phong cách Bắc Âu hiện đại với chất liệu chính là gỗ, khung thép và kính. Thiết kế này giúp tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và thu trọn khung cảnh thơ mộng của đồi thông vào bên trong.

Không gian nội thất của căn nhà toát lên vẻ ấm cúng nhưng vẫn sang trọng nhờ sự đồng nhất của chất liệu gỗ xuyên suốt. Với hệ cửa kính lớn, gia chủ có thể tận hưởng thiên nhiên ngay trong khu vực sinh hoạt rộng rãi. Được ước tính có giá trị từ 25 đến 40 tỷ đồng, cơ ngơi này vừa là nơi nghỉ dưỡng gia đình, vừa được khai thác làm dịch vụ lưu trú cho khách du lịch.