Chủ tịch Đỗ Vinh Quang 'khoe' nhà tài trợ cực phẩm là vợ Đỗ Mỹ Linh

Giải trí

Doanh nhân Đỗ Vinh Quang vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải tấm hình chụp cùng vợ là Đỗ Mỹ Linh lên trang cá nhân. Điều khiến dân tình chú ý nhất chính là dòng trạng thái đầy hài hước: "Tấm hình kỉ niệm với nhà tài trợ iPhone Duo". Cách gọi này nhanh chóng trở thành tâm điểm vì nhân vật chính không ai khác ngoài nàng hậu Đỗ Mỹ Linh.

Màn tặng quà bất ngờ và cái kết ngọt ngào

Thực chất, màn tài trợ này bắt nguồn từ một đoạn clip mà Đỗ Mỹ Linh chia sẻ trước đó. Trong video, nàng hậu rủ chồng cùng quay clip bắt trend. Trong khi Đỗ Vinh Quang đang mải mê thực hiện các động tác theo kịch bản, Đỗ Mỹ Linh đã bất ngờ tung ra món quà là chiếc iPhone Duo màn hình gập vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam.

Phản ứng của nam doanh nhân trong clip là sự ngỡ ngàng tột độ trước món quà giá trị, trước khi vui vẻ đón nhận và đáp lễ vợ bằng một nụ hôn ngọt ngào. Màn tặng quà đáng yêu cùng việc công khai danh tính nhà tài trợ sau đó của Đỗ Vinh Quang đã nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người không ngớt lời trầm trồ về Đỗ Mỹ Linh khi cho rằng Đỗ Vinh Quang quá may mắn khi có người đồng hành vừa xinh đẹp, vừa có điều kiện kinh tế, lại còn cực kỳ tâm lý.

Sự thoải mái trong tương tác của cặp đôi

Điểm khiến dân mạng thích thú nhất chính là sự thoải mái và tinh nghịch trong cách giao tiếp của hai vợ chồng trên mạng xã hội. Việc Đỗ Vinh Quang công khai gọi vợ như vậy cho thấy một mối quan hệ cởi mở và vui vẻ. Dưới bài đăng, không ít bình luận hài hước xuất hiện.

Thậm chí, có người còn hóm hỉnh cho rằng Đỗ Vinh Quang là người sướng nhất khi được vợ tặng món quà trị giá cả trăm triệu đồng. Những tương tác đời thường, từ việc cùng quay clip bắt trend cho đến những màn đối đáp hóm hỉnh, cho thấy cặp đôi không chỉ giữ hình ảnh trong các sự kiện trang trọng mà còn rất gần gũi, tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày.

Những thay đổi sau cuộc hôn nhân

Đỗ Vinh Quang và Đỗ Mỹ Linh chính thức kết hôn vào tháng 10/2022. Kể từ sau đám cưới, Đỗ Mỹ Linh đã có những thay đổi rõ rệt trong nhịp sống. Từ một Hoa hậu Việt Nam 2016 thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và giải trí, cô dần hạn chế các hoạt động này để tập trung nhiều hơn cho gia đình và công việc kinh doanh. Hiện tại, nàng hậu đang tham gia công việc tại T&T Retail bên cạnh việc chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Trong khi đó, Đỗ Vinh Quang vẫn tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp T&T Group. Anh đồng thời giữ vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Dù lịch trình công việc dày đặc, nam doanh nhân vẫn luôn ưu tiên gia đình. Anh từng chia sẻ rằng từ khi có con, anh muốn đặt hết ưu tiên cho vợ con và chọn về nhà thay vì đi chơi thể thao để cùng chăm sóc con cái. Đỗ Vinh Quang cũng không quên dành những lời yêu thương và cảm ơn Đỗ Mỹ Linh vì đã luôn là hậu phương vững chắc cho mình.