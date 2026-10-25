Đức Phúc lên tiếng về việc phẫu thuật thẩm mỹ lần hai

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Ngày 22/10, Đức Phúc cho biết vừa trải qua đợt phẫu thuật thẩm mỹ thứ hai kể từ cuộc đại phẫu năm 2017. Lần này, nam ca sĩ thực hiện phẫu thuật mũi và cằm. Hiện tại, sức khỏe của anh tốt và các vết mổ đã lành.

Quyết định thay đổi lần này xuất phát từ một sự cố năm 2023, khi Đức Phúc gặp tai nạn trong một lần đi diễn khiến vùng mũi bị tổn thương. Dù bác sĩ nói chưa đến mức phải làm lại, nhưng anh thường xuyên cảm thấy khó chịu và đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Sau khi nghe tư vấn, anh quyết định phẫu thuật thêm một lần nữa.

Đức Phúc khẳng định mình không nghiện hay lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ hành động vì hoàn cảnh thực tế. Anh cho rằng các đường nét sẽ thay đổi theo thời gian tùy cơ địa và cách chăm sóc, đồng thời nhấn mạnh: "cái gì quá cũng sẽ không tốt bằng khi mình biết đủ và hài lòng".

Nam ca sĩ hy vọng khán giả sẽ quan tâm đến âm nhạc nhiều hơn là chuyện ngoại hình. Anh mong rằng dù ở phiên bản nào, mọi người vẫn nhận ra mình qua những điều chân thành.

Nói về trải nghiệm này, Đức Phúc xem hai lần dao kéo là những điều quan trọng trong cuộc đời giúp bản thân tự tin hơn. Trước đó, anh từng gây chú ý khi vào đội hình Best Five của Anh trai sayHì mùa đầu tiên năm 2024 và vô địch sân chơi Intervision ở Nga vào năm ngoái.