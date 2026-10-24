Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh khiến dân mạng thích thú với màn tương tác chéo

Giải trí

Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh vừa khiến dân mạng xôn xao với những màn tương tác công khai đầy hài hước trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu khi nam rapper gây chú ý bằng việc để lại lời nhắn ngay dưới bài đăng mới của Hoàng Thùy Linh trên Instagram. Với bức ảnh được nữ ca sĩ chú thích ngắn gọn là "Look1", Đen Vâu không chỉ thả tim mà còn để lại lời nhắn rằng Hoàng Thùy Linh hãy tương tác chéo giúp anh.

Đáp lại lời đề nghị này, Hoàng Thùy Linh cũng không để nam rapper chờ lâu khi nhanh chóng phản hồi bằng ba biểu tượng mặt suy tư cân nhắc. Sự tương tác ngắn gọn nhưng đầy 'ẩn ý' này lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng, nhất là khi cả hai nghệ sĩ đều đang trong giai đoạn có nhiều hoạt động âm nhạc sôi nổi.

Những sản phẩm âm nhạc mới của hai nghệ sĩ

Thực chất, trước màn 'đòi' tương tác trên Instagram, Đen Vâu đã thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình dành cho đồng nghiệp. Khi Hoàng Thùy Linh ra mắt MV Thầy Dùi, nam rapper đã chia sẻ trực tiếp đường link bài hát mới của cô. Điều đáng nói là Đen Vâu chỉ viết ngắn gọn hai chữ "Tương tác chéo" kèm theo hình ảnh MV. Cách ủng hộ sản phẩm mới của đồng nghiệp theo phong cách hài hước, tối giản này đã khiến nhiều khán giả cảm thấy thú vị.

Về phía Đen Vâu, nam rapper hẹn khán giả vào 20h ngày 22/10 với sản phẩm âm nhạc mang tên Những em bé Mặt Trời, kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog. Theo thông tin được đăng tải lúc đó, các chi tiết về dự án được nghệ sĩ liên tục cập nhật trên trang cá nhân.

Tâm huyết trong MV Thầy Dùi của Hoàng Thùy Linh

Với MV Thầy Dùi, Hoàng Thùy Linh chia sẻ đây là sản phẩm được đầu tư công phu nhất trong sự nghiệp của cô cho đến thời điểm hiện tại. Quy mô dàn dựng của MV được thực hiện theo hướng điện ảnh với sự tham gia của 315 người trong quá trình ghi hình. Về mặt nội dung, sản phẩm tiếp tục đi theo hướng kết hợp âm nhạc với các yếu tố văn hóa, mang màu sắc đặc trưng trong phong cách nghệ thuật của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, dù được đầu tư lớn, Thầy Dùi dường như chưa tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ như những sản phẩm trước đó. Sau 5 ngày phát hành, MV đạt 1 triệu lượt xem, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Thùy Linh sau khoảng 2 năm kể từ dự án Miền đất hứa.

Những chia sẻ về cuộc sống tuổi 38

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh chọn lối sống khá kín tiếng trên mạng xã hội và chủ yếu chỉ cập nhật những hoạt động liên quan đến nghề nghiệp. Nữ ca sĩ vẫn duy trì lịch biểu diễn tại nhiều sự kiện ở TP.HCM và các tỉnh, thành, đồng thời xuất hiện tại các sự kiện thời trang của những thương hiệu xa xỉ.

Đặc biệt, trong dịp sinh nhật tuổi 38, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ đầy chiêm nghiệm về hành trình đã qua. Cô dành thời gian suy ngẫm về tình yêu thương, lòng bao dung, sự tử tế cũng như sự biết ơn đối với những điều đã nhận được trong cuộc sống.