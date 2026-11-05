Dạ Vũ của Tăng Duy Tân và cú 'viral' không tưởng tại Trung Quốc

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Đúng là không gì bằng sức mạnh của cộng đồng mạng. Chẳng cần một chiến dịch marketing rầm rộ hay đổ tiền quảng cáo, ca khúc Dạ Vũ của Tăng Duy Tân đã tự mình 'xâm chiếm' mạng xã hội Trung Quốc và trở thành một hiện tượng thực sự. Đỉnh điểm là vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, bài hát này ghi nhận mốc 2 tỷ lượt xem trên Douyin chỉ sau một tháng ra mắt tại nền tảng này. Cộng đồng mạng Trung Quốc còn gọi đây là thần khúc của Việt Nam.

Điểm mấu chốt khiến Dạ Vũ gây sốt chính là sự pha trộn âm nhạc cực kỳ bắt tai. Bài hát kết hợp dòng nhạc Deep House với âm hưởng ngũ cung và yếu tố Epic, tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa huyền bí. Đặc biệt, tiếng huýt sáo đặc trưng cùng tiết tấu chậm đan xen những đoạn cao trào đã khiến ca khúc được giới trẻ Trung Quốc sử dụng rộng rãi trong các video biến hình ngắn trên Douyin. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ phần hòa âm cuốn hút, nội dung bài hát lại là câu chuyện buồn về tâm trạng đau khổ của một cô gái sau khi chia tay người yêu.

Từ đoạn video biểu diễn đến nền tảng quốc tế

Ít ai ngờ rằng, sự thành công vang dội này lại bắt nguồn từ một tình huống ngẫu nhiên. Tăng Duy Tân chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5 năm 2023 rằng, anh từng biểu diễn tại một địa điểm ca nhạc và được khán giả ghi hình, sau đó đăng video lên YouTube. Một người Việt Nam đã lấy lại đoạn video này và chia sẻ lên Douyin. Bài hát nhanh chóng được cộng đồng mạng Trung Quốc đón nhận, không phải từ một chiến dịch quảng bá được lên kế hoạch từ trước.

Không chỉ dừng lại ở Douyin, Dạ Vũ còn chứng minh sức hút toàn cầu khi đạt 79,9 triệu lượt xem trên YouTube và 9,4 triệu lượt nghe trên Spotify. Khi Tăng Duy Tân chủ động tìm hiểu phản ứng của khán giả Trung Quốc, anh nhận được nhiều lời khen ngợi rằng giai điệu trong các sáng tác của mình mang màu sắc mới lạ, khác biệt hoàn toàn với những gì họ thường nghe.

Sự công nhận từ nghệ sĩ kỳ cựu và những bản hit nối tiếp

Sức nóng của Dạ Vũ lớn đến mức một nghệ sĩ có tiếng tăm lâu năm tại Trung Quốc như Hoàng Linh cũng quyết định hát lại. Ngày 11 tháng 8 năm 2023, Hoàng Linh chính thức phát hành phiên bản tiếng Hoa của ca khúc với lời viết bởi nhạc sĩ Cam Thế Giai. Đáng chú ý, bản phối này vẫn có sự góp mặt của nhà sản xuất âm nhạc Phong Max, người từng làm bản phối gốc. Việc một nghệ sĩ sinh năm 1987 với hơn 20 năm kinh nghiệm trong làng nhạc Hoa ngữ chọn Dạ Vũ cho thấy bài hát đã vượt ra khỏi ranh giới của một xu hướng video ngắn để trở thành một tác phẩm âm nhạc được công nhận.

Thực chất, đây không phải lần đầu Tăng Duy Tân tạo được tiếng vang tại thị trường này. Trước đó, ca khúc Ngây thơ ra mắt năm 2020 cũng từng gây chú ý. Đặc biệt, phiên bản tiếng Trung mang tên Thán mà anh hợp tác cùng ca sĩ Hoàng Linh đã đạt con số không tưởng: hơn 10 tỷ lượt xem trên Douyin.

Đà thành công này tiếp tục kéo dài đến năm 2022 với ca khúc Bên trên tầng lầu. Bài hát này không chỉ làm mưa làm gió trong nước khi đứng đầu hai bảng xếp hạng Billboard Vietnam Hot 100 và Top Vietnamese Songs, mà còn lọt vào danh sách thịnh hành trên YouTube toàn cầu. Có thể thấy, từ Ngây thơ, Dạ Vũ đến Bên trên tầng lầu, Tăng Duy Tân đã xây dựng được một lộ trình xuất khẩu âm nhạc cực kỳ hiệu quả, chứng minh rằng chất nhạc độc đáo có thể xóa nhòa mọi rào cản ngôn ngữ.