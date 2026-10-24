Cody Nam Võ gây náo loạn trung tâm thương mại vì lượng fan quá khủng

Giải trí

Một đoạn clip ghi lại cảnh Cody Nam Võ xuất hiện tại một trung tâm thương mại để tham dự sự kiện vừa được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi xe ô tô, nam ca sĩ đã bị bao vây bởi một lượng người hâm mộ đông đảo đứng hai bên, liên tục giơ điện thoại lên để ghi lại hình ảnh thần tượng.

Sự náo nhiệt tại sự kiện

Không khí tại trung tâm thương mại trở nên cực kỳ sôi động khi nhiều khán giả cố gắng tiến lại thật gần để có thể tương tác với nam nghệ sĩ. Trong khi đó, đội ngũ an ninh và nhân viên hỗ trợ tạo lối đi cho Cody Nam Võ.

Điểm cộng lớn là dù ở giữa đám đông ồn ào, nam ca sĩ vẫn giữ thái độ cực kỳ thân thiện. Anh không ngừng mỉm cười và cúi chào người hâm mộ. Về phần nhìn, Cody Nam Võ xuất hiện với vẻ ngoài "bánh bao" cùng một bộ trang phục mang phong cách cá tính, đúng chất một ngôi sao giải trí.

Không chỉ dừng lại ở việc giao lưu

Đến với sự kiện lần này, Cody Nam Võ không chỉ xuất hiện để gặp gỡ, trò chuyện cùng fan mà còn mang đến những màn trình diễn âm nhạc sôi động. Bên cạnh đó, anh còn tham gia vào các hoạt động tặng quà cho khán giả, khiến không khí buổi gặp mặt càng thêm hào hứng. Sức hút của nam ca sĩ trong các hoạt động tương tác gần đây là điều không thể phủ nhận, thể hiện rõ qua lượng người vây kín tại trung tâm thương mại.

Hành trình từ Uni5 đến ngôi sao solo

Cody Nam Võ (tên thật là Võ Đình Nam, sinh năm 1996) bắt đầu được công chúng biết đến từ năm 2017 khi ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc Uni5. Với khả năng toàn diện từ ca hát, rap, vũ đạo cho đến sáng tác, anh đã xây dựng cho mình hình ảnh một nghệ sĩ đa năng trong showbiz Việt.

Đến năm 2022, anh chính thức lấn sân sang hoạt động solo với dự án đầu tay là EP Codynamic cùng MV Ảo Thật Đếi. Không chỉ gói gọn trong âm nhạc, Cody Nam Võ còn thử sức với diễn xuất qua các dự án phim như Em là chàng trai của anh và Trốn Tết, Tết tìm.

Một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam ca sĩ là việc tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi vào năm 2026. Tại đây, anh ghi dấu ấn đậm nét thông qua khả năng trình diễn và vũ đạo trong các tiết mục như Secret và DO 4 LOVE. Thành quả ngọt ngào nhất là tại đêm chung kết và trao giải, Cody Nam Võ đã được vinh danh ở hạng mục The Performer Icon – Anh Trai Trình Diễn Ấn Tượng Nhất. Đây là một cột mốc đáng nhớ sau gần một thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, khẳng định màu sắc riêng biệt của anh từ thời còn là thành viên Uni5 cho đến khi trở thành nghệ sĩ solo.