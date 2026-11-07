Nhìn lại đám cưới 'cổ tích' của Đông Nhi và Ông Cao Thắng: Khi thiên nhiên cũng muốn làm khách mời

Giải trí

Nhắc đến những hôn lễ xa hoa và đáng nhớ nhất trong showbiz Việt, đám cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng diễn ra ngày 9/11/2019 tại Phú Quốc chắc chắn là cái tên hiện ra đầu tiên. Sau 10 năm gắn bó, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà trong một khung cảnh biển trời cực kỳ lãng mạn với sự góp mặt của hơn 500 khách mời, bao gồm rất nhiều nghệ sĩ đình đám.

Chịu chi hết nấc với quy mô chuẩn resort

Đám cưới này không chỉ gây sốt vì chuyện tình đẹp như mơ mà còn khiến dân tình choáng ngợp bởi độ chịu chi của hai chính chủ. Để khách mời có thể đến dự ngày trọng đại, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đã thu xếp toàn bộ phương tiện di chuyển bằng máy bay và chuẩn bị sẵn nơi lưu trú tại một resort cao cấp. Riêng gia đình hai bên cùng khách mời được bố trí ở trong 10 căn biệt thự riêng ngay tại khu nghỉ dưỡng này.

Không gian tiệc cưới được thiết kế với sắc trắng chủ đạo, trang trí bằng hàng nghìn bông hoa tươi và nhìn thẳng ra biển. Mọi chi tiết từ sân khấu, hệ thống âm thanh cho đến ánh sáng đều được đầu tư thiết kế riêng. Tổng chi phí tổ chức thời điểm đó được ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng, biến đây trở thành một trong những đám cưới xa hoa bậc nhất Vbiz và mở màn cho xu hướng tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại các resort ven biển.

Khoảnh khắc 'mây trái tim' đầy định mệnh

Thế nhưng, điểm khiến hôn lễ này trở nên đặc biệt nhất lại không nằm ở tiền tỷ hay hoa tươi. Ngay khoảnh khắc Đông Nhi và Ông Cao Thắng đứng bên bờ biển trao nhau lời thề nguyện, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện một đám mây có hình dáng giống hệt trái tim. Giữa khung cảnh hoàng hôn lãng mạn, hiện tượng tự nhiên ngẫu nhiên này khiến nhiều người trầm trồ, ví như một lời chúc phúc từ thiên nhiên dành cho đôi uyên ương.

Hình ảnh “mây trái tim” nhanh chóng được các khách mời ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chi tiết này vô tình trở thành điểm nhấn khó quên, khiến khoảnh khắc thề nguyện càng thêm phần cổ tích. Cho đến tận nhiều năm sau, công chúng vẫn nhớ về hình ảnh này như một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất từng xuất hiện trong showbiz Việt.

Những giọt nước mắt và lời nhắn nhủ từ Trấn Thành

Không chỉ cô dâu chú rể xúc động, nhiều khách mời cũng không giấu được cảm xúc khi chứng kiến cái kết viên mãn của một chuyện tình kéo dài một thập kỷ. Đặc biệt, Trấn Thành đã bật khóc và dành cho cặp đôi những chia sẻ đầy chiêm nghiệm. Nam MC bộc bạch rằng mình từng là người đa tình, từng không tin vào hôn nhân và không biết tại sao mình lấy vợ, nhưng rồi nhận ra khi chọn đúng người và đúng thời điểm, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì. Anh nhấn mạnh rằng nếu đúng người nhưng sai thời điểm hoặc sai cả hai thì đều là điều rất tệ.

Trấn Thành cũng nhắn nhủ hai người không nên quá đặt nặng lời hứa trăm năm vì nghe thật sáo rỗng, mà hãy trân trọng từng ngày ở bên nhau và đối xử tử tế với nhau. Anh khuyên cặp đôi khi nào giận nhau hay "điên nhau" nhất thì hãy nhớ lại khoảnh khắc có rất nhiều người chứng kiến ngày hôm đó để cùng vượt qua.

Hành trình từ tình yêu trẻ tuổi đến tổ ấm viên mãn

Chuyện tình của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vốn thu hút sự quan tâm từ những ngày đầu khi cả hai bén duyên lúc còn rất trẻ và sự nghiệp đang phát triển. Trải qua nhiều thăng trầm, Ông Cao Thắng luôn là người đồng hành, ủng hộ Đông Nhi. Thậm chí, anh từng chọn lùi lại phía sau để hỗ trợ người yêu phát triển sự nghiệp trước khi cả hai cùng xây dựng tổ ấm.

Sau hơn 7 năm kết hôn, hiện tại cặp đôi đang có cuộc sống gia đình viên mãn bên hai con gái là Winnie và Hannie. Trên mạng xã hội, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị, từ những chuyến du lịch đến các hoạt động vui chơi tại nhà. Trong khi Đông Nhi vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và chăm sóc gia đình, thì Ông Cao Thắng cũng ghi điểm tuyệt đối trong mắt fan với hình ảnh người chồng, người cha luôn đồng hành cùng vợ con.

Đúng là kiểu tình yêu mà ai nhìn vào cũng muốn xin một 'chiếc' tương tự, mọi người thấy sao?