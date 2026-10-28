Chốt 4 điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026: Toàn là những địa điểm 'xịn xò'

Giải trí

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 1.11 (chủ nhật). Bốn thí sinh sẽ cùng góp mặt ở trận chung kết.

Để tiếp sức cho các thí sinh, bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp đã được lựa chọn tại các địa phương. Tại Khánh Hòa, công viên biển Bình Sơn (P.Đông Hải) là nơi sẽ đặt điểm cầu để cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo. Tiến sĩ Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, kỳ vọng không gian này sẽ giúp Gia Bảo tỏa sáng trong trận đấu quyết định.

Đối với thí sinh Lý Thái Dương, điểm cầu tại Phú Thọ sẽ được đặt ở khu vực tượng đài Bác Hồ với ngày hội non sông. Đây là một vị trí nằm trong không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, hy vọng Thái Dương sẽ tỏa sáng đúng như cái tên của mình.

Tại Hưng Yên, điểm cầu cổ vũ Nguyễn Huy Quang Minh được chọn là Quảng trường Thái Bình, cụ thể tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Theo bà Nguyễn Thị Hiền, Quyền hiệu trưởng Trường THPT chuyên Thái Bình, vị trí này nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình để tiếp sức và cổ vũ cho Quang Minh trong hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

Cuối cùng, điểm cầu tại Hà Nội dành cho Đoàn Lê Anh Đức sẽ là Bảo tàng Hà Nội. Lãnh đạo Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam xác nhận đây là nơi khán giả có thể tập trung để cổ vũ cho nam sinh này trong trận chung kết.

Những lời nhắn nhủ và kỳ vọng từ thầy cô

Vì đây là cuộc thi cân não, tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tiến sĩ Trần Văn Trung cho rằng kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, kể cả việc chỉ cần thiếu bình tĩnh hay chậm hơn đối thủ một chút thôi là cục diện đã khác. Ông mong Trần Võ Gia Bảo giữ được sự tự tin, thi đấu với tinh thần đẹp để thể hiện hết khả năng của mình.

Ông Trung cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi các thí sinh vào được chung kết. Đặc biệt, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải đã có hai học sinh lọt vào vòng này, trong đó có Lê Bảo Lộc vào năm 2011 khi trường còn tên là Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận cũ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 sinh tại Trường THPT chuyên Thái Bình, gửi lời chúc đến học trò Nguyễn Huy Quang Minh luôn giữ vững niềm tin, phát huy trí tuệ và bản lĩnh để có một trận chung kết xuất sắc. Bà cũng chúc cả bốn thí sinh có một hành trình đáng nhớ với Olympia.

Nhìn lại bảng thành tích 'khủng' của 4 nhà leo núi

Để chạm tay vào tấm vé chung kết, cả bốn bạn đều phải trải qua một hành trình đầy áp lực với những điểm số ấn tượng. Trần Võ Gia Bảo (nhất quý 1) từng đạt 260 điểm ở cuộc thi tuần (nhì tuần với điểm cao nhất để vào thi tháng), 210 điểm ở thi tháng và 175 điểm ở thi quý.

Lý Thái Dương (nhất quý 2) cũng không kém cạnh với chuỗi thành tích nhất tuần 190 điểm, nhất tháng 180 điểm và nhất quý 200 điểm.

Nguyễn Huy Quang Minh (nhất quý 3) ghi dấu ấn với những con số cực cao: nhất tuần 250 điểm, nhất tháng 345 điểm và nhất quý 225 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức (nhất quý 4) đã vượt qua các vòng thi với 230 điểm ở cuộc thi tuần (nhì tuần cao nhất), nhất tháng 330 điểm và nhất quý 220 điểm.

Đúng là những con số biết nói, bảo sao mà ai cũng xứng đáng có mặt trong trận chung kết này. Theo các bạn, ai sẽ là người chạm tay vào vòng nguyệt quế năm nay?