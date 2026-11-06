Quang Lê tiết lộ tình trạng sức khỏe của Tố My sau thời gian vắng bóng

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Tố My đã chính thức quay trở lại với dự án âm nhạc mới để đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm của đồng nghiệp, Quang Lê đã chia sẻ về khoảng thời gian nữ ca sĩ đối diện với biến cố sức khỏe khiến anh rất lo lắng. Trước đó, Tố My xác nhận cô từng phải tạm ngừng ca hát gần nửa năm vì lý do sức khỏe, một khoảng thời gian xa sân khấu khiến cô cảm thấy hụt hẫng. Khi được hỏi về việc có người thân bên cạnh hay không, Tố My cho biết gia đình hiện đang túc trực để chăm sóc mình.

Vì có mối quan hệ thân thiết nhiều năm và thường xuyên chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống lẫn công việc, Quang Lê cho biết hiện tại sức khỏe của Tố My đã ổn định và chưa cần đến những can thiệp hỗ trợ lớn. Thông tin này giúp người hâm mộ yên tâm hơn sau thời gian dài nữ ca sĩ gần như vắng bóng hoàn toàn khỏi các hoạt động ca hát.

Màn kết hợp đầy "vất vả" trong album mới

Sau khi phục hồi, Tố My nhanh chóng quay lại công việc để chuẩn bị cho album Thương nhau câu hò sắt son với 8 ca khúc, tất cả đều được đầu tư quay MV. Trong dự án này, Quang Lê và Tố My đã kết hợp trong ca khúc chủ đề do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển sáng tác. Đáng nói là ban đầu bài hát này không hề nằm trong kế hoạch hợp tác của cả hai vì Tố My vốn quen với bolero, còn ca khúc này lại có màu sắc khác biệt.

Tuy nhiên, ngay khi nghe Tố My giới thiệu bản nhạc, Quang Lê đã lập tức yêu thích và muốn thể hiện. Dù Tố My ban đầu e dè vì lo chất giọng chuyên bolero của đàn anh không phù hợp, nhưng Quang Lê đã thuyết phục cô bằng cách nhắc đến ca khúc Hương tóc mạ non để chứng minh mình cũng hát được những giai điệu dân ca ngọt ngào. Kết quả là cả hai đã đồng ý kết hợp cùng nhau.

Quá trình thực hiện MV này cũng gặp không ít trắc trở. Quang Lê dự định về Việt Nam vào tháng 9 để quay hình sau khi thu âm bản demo, nhưng vì biến cố mất người thân nên anh phải ở lại Mỹ và lỡ hẹn. Điều khiến nam ca sĩ trân trọng là Tố My đã không thay người song ca dù các cảnh quay khác vẫn tiếp tục. Cô chọn cách giữ riêng ca khúc, chấp nhận quay những phần còn lại và kiên nhẫn chờ đàn anh trở về để hoàn thiện sản phẩm. Thậm chí, MV này đã phải bàn bạc, quay rồi bỏ nhiều lần cho đến khi tìm được phương án phù hợp nhất.

Tình cảm anh em vượt trên giá trị vật chất

Không chỉ hỗ trợ trong công việc, Quang Lê còn nhắc lại nghĩa cử của Tố My khi mẹ anh qua đời. Dù ở cách nửa vòng trái đất, nữ ca sĩ vẫn gửi một vòng hoa lớn với dòng chữ “Em gái chia buồn mẹ”. Sự quan tâm này khiến Quang Lê bất ngờ, xúc động và khẳng định những tình cảm chân thành từ đồng nghiệp như vậy là điều không thể đong đếm bằng tiền bạc.

Nhìn lại hành trình một thập kỷ, Quang Lê nhận xét Tố My hiện tại đã trưởng thành và kỹ tính hơn nhiều. Nếu trước đây cô chỉ có một vài yêu cầu điều chỉnh khi làm việc chung, thì giờ đây Tố My có thể đưa ra hàng loạt góp ý để sản phẩm đạt đúng ý muốn. Nam ca sĩ hài hước kể rằng đôi lúc anh cảm thấy mệt vì phải hát theo nhiều cách khác nhau theo yêu cầu của Tố My. Tuy nhiên, vì tình cảm anh em thân thiết nên anh sẵn sàng nhường nhịn và điều chỉnh, vì tin rằng dù xử lý ca khúc thay đổi nhưng chất giọng đặc trưng của mình vẫn được giữ nguyên, đồng thời tạo ra màu sắc mới cho khán giả trải nghiệm.

Định hình phong cách riêng sau 10 năm

Với ý kiến cho rằng giọng hát của Tố My gợi nhớ đến Như Quỳnh, Quang Lê cho rằng nhận xét này có cơ sở nếu chỉ nghe thoáng qua. Tuy nhiên, anh nhận định người nghệ sĩ sẽ dần định hình phong cách riêng theo thời gian. Với Tố My, nam ca sĩ thấy cô đã có sự chuyển hóa đáng kể, đến mức khán giả hiện nay có thể nhận ra chất giọng đặc trưng của cô ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Album Thương nhau câu hò sắt son lần này gồm 8 ca khúc, kết hợp giữa các tác phẩm quen thuộc và hai sáng tác mới của Phạm Hồng Biển là Út cô đơn và Thương nhau câu hò sắt son. Dự án đi sâu vào khai thác chất liệu dân ca Nam bộ nhưng có thêm những thử nghiệm mới mẻ trong khâu hòa âm và phối khí.