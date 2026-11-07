Thanh Thảo khoe ảnh kỷ niệm với Quang Dũng, tiết lộ về mối quan hệ với Quang Dũng

Giải trí

Thay vì chạy theo xu hướng đăng ảnh mới, ca sĩ Thanh Thảo vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh thân thiết với Quang Dũng trên trang cá nhân. Kèm theo những khoảnh khắc này, nữ ca sĩ 7X bày tỏ mình thích lưu giữ những giá trị kỷ niệm và gọi cả hai là đôi song ca 'siêu hot' một thời. Để tương tác với người hâm mộ, cô còn đưa ra lời thách đố khán giả kể tên những bài hát mà cặp đôi từng trình bày cùng nhau.

Sự ăn ý của đôi song ca 'siêu hot'

Ngay sau bài đăng, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thích thú trước những hình ảnh gắn bó giữa Quang Dũng và Thanh Thảo. Thực tế, cặp đôi từng có thời gian kết hợp rất ăn ý trên sân khấu và nhận được nhiều sự ủng hộ. Những bản song ca tiêu biểu gắn liền với tên tuổi của họ có thể kể đến như Mãi yêu người thôi, Hoài niệm dấu yêu hay Tình đầu tình cuối.

Chia sẻ về lý do khiến màn kết hợp của cả hai luôn được yêu mến, Thanh Thảo cho rằng điều quan trọng nhất chính là sự ăn ý khi đứng trên sân khấu. Dù mỗi người theo đuổi một dòng nhạc khác nhau, nhưng mỗi khi song ca, họ lại rất hòa hợp. Chính sự kết nối này đã giúp những bài hát của họ vẫn được người hâm mộ nhắc đến cho tới tận bây giờ.

Thanh Thảo cũng không ngại dành lời khen cho Quang Dũng. Trong mắt cô, anh là một người đồng nghiệp hiền lành và là một nghệ sĩ luôn yêu nghề, nghiêm túc với các hoạt động nghệ thuật.

Mối quan hệ tri kỷ từ những chiếc xe Honda

Khi được hỏi về khả năng tái hợp trong tương lai để đáp lại tình cảm của khán giả, Thanh Thảo khẳng định họ sẽ tiếp tục hòa giọng bất cứ khi nào có dịp, dù là qua lời mời của bầu sô hay theo yêu cầu của người hâm mộ. Thậm chí, nữ ca sĩ còn tiết lộ nếu mình tổ chức liveshow, Quang Dũng sẽ là khách mời đầu tiên mà cô nghĩ đến.

Nhắc lại kỷ niệm xưa, ca sĩ Quang Dũng từng bộc bạch về một thời gắn bó giản dị. Anh kể rằng trước đây, mỗi lần đi hát về, hai người thường chở nhau trên chiếc xe Honda và cùng nhau đi ăn tối. Theo anh, từ những ngày tháng đó đã có những bài hát song ca mà khán giả vẫn yêu mến đến nay. Đối với Quang Dũng, Thanh Thảo không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một người tri kỷ trong cả âm nhạc lẫn cuộc sống.

Hậu phương vững chắc của 'Búp bê con trai'

Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp, Thanh Thảo đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng và con gái. Dù bận rộn chăm sóc tổ ấm nhỏ, nữ ca sĩ vẫn sắp xếp lịch trình để biểu diễn và ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới cho khán giả.

Đứng sau sự thăng hoa trong nghệ thuật của cô là sự ủng hộ tuyệt đối từ người bạn đời. Thanh Thảo bật mí chồng muốn cô chỉ lo việc hát, còn mọi vấn đề khác để anh lo, vì anh cảm thấy chỉ có ca hát mới làm cô thăng hoa.