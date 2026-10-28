NSƯT Chí Trung lập di chúc bằng mồm: Gia tài lớn nhất không phải là nhà hay đất

Giải trí

Sáng 27/10, NSƯT Chí Trung gây chú ý khi chia sẻ một video trên trang cá nhân nói về chuyện lập di chúc và những giá trị muốn để lại cho hai con. Nam nghệ sĩ khẳng định gia tài lớn nhất của mình chính là việc sống đàng hoàng để không để lại món nợ mang tên “xấu hổ”.

Câu chuyện bắt nguồn từ việc người hâm mộ hỏi về di chúc. Chí Trung cho rằng ở tuổi này, lại đi chơi triền miên và hay bay trên trời, một bản di chúc bằng mồm có khi cũng hay, nên anh quyết định lập ngay trong video.

Tài sản thực tế và lựa chọn bất ngờ

Khi kiểm kê lại tài sản sau nhiều chục năm lao động, NSƯT Chí Trung thừa nhận mình không có nhà, chẳng có đất để lại cho con cái. Tài sản duy nhất anh có là một căn hộ tập thể chứa đựng nhiều ký ức gia đình. Tuy nhiên, căn hộ này hiện cũng sắp phải di dời để phục vụ quy hoạch khu vực Nhà hát Lớn.

Một chi tiết gây bất ngờ là nam nghệ sĩ quyết định không chia khoản tiền tiết kiệm cho các con. Chí Trung khẳng định đây không phải là sự ích kỷ hay ki bo. Anh muốn giữ số tiền này để phòng hờ những lúc ốm đau bất ngờ hoặc khi cơ thể "dở chứng", giúp anh tự chi trả thuốc men, viện phí và thuê người chăm sóc mà không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Những giá trị vô hình không thể "chuyển khoản"

Với Chí Trung, tiền bạc rồi sẽ hết và nhà cửa đẹp đến mấy cũng có thể bị phá đi xây lại. Vì vậy, anh tập trung truyền lại cho thế hệ sau những di sản vô hình mà không thể "chuyển khoản", "cầm cố" hay "sang tên".

Những giá trị đó bao gồm các thành tựu trong nghệ thuật, lòng tự trọng và một lối sống đàng hoàng, không nịnh bợ bất kỳ ai. Theo anh, một người tử tế biết giữ gìn nhân cách thì dù không có gia tài lớn, con cái ít nhất sẽ không phải xấu hổ về cha mình.

Bản di chúc khép lại với thông điệp rằng điều quan trọng không phải là để lại bao nhiêu vật chất, mà là người ở lại sẽ nhớ về cách mình đã sống. Điều duy nhất anh mong các con nhận được là cái tên Chí Trung để luôn có thể ngẩng cao đầu.

Về NSƯT Chí Trung

NSƯT Chí Trung sinh năm 1961 tại Hà Nội, là con trai của NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan. Anh gia nhập Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1978 và gắn bó nhiều thập kỷ với sân khấu. Khán giả nhớ đến anh qua nhiều vai diễn kịch, phim truyền hình và đặc biệt là nhân vật Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm.

Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 1997. Về quản lý, anh từng giữ chức Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ nhiệm kỳ 2017-2022 trước khi rời vị trí lãnh đạo và nghỉ hưu vào năm 2022.

Trong đời tư, nam nghệ sĩ có hai con với nghệ sĩ Ngọc Huyền là Minh Trung và Huyền Trang. Cả hai con đều đã trưởng thành và không đi theo con đường nghệ thuật.

Đúng là kiểu "di chúc" chất lừ, không cần sổ đỏ mà vẫn thấy uy tín phết, các bác thấy sao?