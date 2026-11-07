Bảo Thy: Từ 'công chúa' teen-pop đến cuộc sống giàu sang bên chồng doanh nhân

Giải trí

Bảo Thy (tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP.HCM) là một trong những gương mặt tiên phong và thành công nhất của dòng nhạc teen-pop Việt Nam. Tên tuổi của cô bắt đầu bùng nổ từ năm 2006 sau cuộc thi Miss Audition, nơi cô lọt vào top 10 thí sinh đẹp nhất và gây sốt với hai ca khúc 10 Minutes cùng Please Tell Me Why. Đây chính là bước ngoặt quan trọng đưa cô tiến thẳng lên con đường ca hát chuyên nghiệp.

Thời kỳ hoàng kim của 'Công chúa bong bóng'

Với lợi thế ngoại hình xinh xắn, phong cách trẻ trung và chất giọng ngọt ngào, Bảo Thy nhanh chóng trở thành biểu tượng của giới trẻ thời đó. Cô liên tục tung ra những bản hit đình đám như Sorry, Ngốc nghếch, Khóc thêm lần nữa và đặc biệt là ca khúc làm nên thương hiệu Công chúa bong bóng. Không dừng lại ở các sản phẩm solo, màn kết hợp cùng Quang Vinh trong bài Ngôi nhà hoa hồng đã tạo nên hình tượng công chúa - hoàng tử trong lòng khán giả, trở thành ký ức thanh xuân của rất nhiều người.

Thời điểm đó, Bảo Thy là cái tên cực hot, xuất hiện dày đặc tại các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí và là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Sự thành công này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn đem về cho nữ ca sĩ những khoản cát-xê đáng chú ý ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp.

Tiết lộ gây sốc về độ giàu có từ tuổi teen

Ít ai biết rằng, sự thành đạt về tài chính của Bảo Thy đến sớm hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Vào năm 2023, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng mình đã giàu từ năm 16 tuổi nhờ may mắn tự lập về kinh tế khi còn là một cô bé tuổi teen. Theo Bảo Thy, việc có thể lao động, kiếm tiền mỗi ngày để chăm lo cho gia đình, xã hội và những người xung quanh mới là giá trị thực sự của sự giàu có.

Nguồn thu nhập tốt của nữ ca sĩ thời điểm đó đến từ sự kết hợp giữa hoạt động âm nhạc, đóng quảng cáo và phát triển các sản phẩm hướng đến giới trẻ. Điều này giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ teen-pop đầu tiên của Vpop đạt được thành công rực rỡ cả về danh tiếng lẫn kinh tế.

Cuộc hôn nhân viên mãn và sự trở lại sau 18 năm

Tháng 11/2019, Bảo Thy khiến fan bất ngờ khi thông báo kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh, người gốc Hà Tĩnh và hơn cô 10 tuổi. Hai người vốn là đối tác làm ăn của gia đình trước khi nảy sinh tình cảm. Đám cưới của cặp đôi diễn ra riêng tư tại TP.HCM vào tháng 11/2019, với một lễ tại nhà thờ diễn ra trước đó một ngày, chỉ có sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

Bảo Thy dành nhiều lời khen cho ông xã, mô tả anh là người chín chắn, sống nguyên tắc, được đối tác quý trọng và mang lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên. Sau khi kết hôn, cô chọn lui về chăm sóc gia đình, giảm tần suất chạy show để tận hưởng cuộc sống sung túc và đi du lịch cùng chồng. Tháng 11/2021, cô đón con trai đầu lòng sau hai năm kết hôn, dù hành trình mang thai không hoàn toàn dễ dàng.

Hiện tại, Bảo Thy duy trì lối sống cân bằng giữa gia đình, sở thích mua sắm, làm đẹp và công việc. Năm 2026, cô gây chú ý khi tái hợp cùng Quang Vinh trong ca khúc Ôm anh khi em muốn khóc. Đây là lần hợp tác chính thức đầu tiên của cặp đôi sau 18 năm kể từ thời Ngôi nhà hoa hồng, hâm nóng lại ký ức của những khán giả thế hệ 8X, 9X.

Đúng là định nghĩa về sự 'giàu' của Bảo Thy hơi khác mọi người, nhưng nhìn cuộc sống hiện tại thì đúng là chuẩn 'công chúa' đời thực rồi nhỉ?