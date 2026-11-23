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Imagínense esto, panas: ¡El GTA VI es también un pedacito de Venezuela! Después de más de 13 años desde la entrega anterior, el juego, desarrollado principalmente por Rockstar North y publicado por Rockstar Games, integra guiños a nuestra cultura. Esto es más que un simple videojuego, es un reconocimiento a lo nuestro, ¡y nos encanta!

¿Música en el GTA? ¡Claro que sí! Y no cualquier música, sino la que nos llega al alma. La banda sonora de esta nueva entrega de la franquicia, que lleva en la movida desde 1997, viene cargada de pura Venezuela. ¿Quiénes son los protagonistas? Nada más y nada menos que el eterno "Tío Simón", Simón Díaz, con ese toque llanero que nos eriza la piel, y Óscar D’León, poniéndole ese tumbao salsero que nos hace bailar hasta sentados. ¡Un combo brutal para prender la rumba en cualquier calle virtual!

Pero la cosa no se queda solo en la música, ¡no, señor! El humor venezolano también se hace sentir. La comediante venezolana Johanna Hausmann presta su voz a una de las emisoras de radio del juego. Además, hay referencias al humor local y a las "sifrinas", término asociado en el país a un nivel socioeconómico alto o a gustos sofisticados.

Esto es un game changer para la cultura pop venezolana en los videojuegos. ¿Quién más está contando los segundos para meterse en el GTA VI y sentir ese pedacito de casa?