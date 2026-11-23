Espectáculos

La popular expareja de la farándula, Mario Hart y Korina Rivadeneira, volvió a ser el centro de atención después de una sincera conversación en el programa ‘Sin + que decir’. La presentadora peruana María Pía Copello no dudó en preguntarles sobre una posible reconciliación, y sus respuestas, aunque amigables, mostraron caminos bastante diferentes para el futuro amoroso. Mario Hart, el ex-piloto, dejó abierta la puerta a un eventual regreso, mientras que la actriz venezolana Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos, confesó que no le importaría conocer a alguien nuevo en el momento justo, aunque está más enfocada en su familia y sus proyectos.

¿Reconciliación? Solo si el tiempo lo permite

Mario Hart, con su estilo directo, no descartó para nada una futura reconciliación con Korina. Imagínense, el hombre hasta le puso fecha al posible reencuentro romántico: Dijo que de acá a 10 o 15 años, cuando él tenga 60 y ella 55, por qué no, si siguen solteros. ¡Así como lo leen! Dejó claro que su prioridad es, y siempre será, mantener una buena relación con Korina por el bienestar de sus hijos, y no cerró por completo la posibilidad de que sus caminos se unan de nuevo en otra etapa de sus vidas. Añadió que hoy por hoy están bien así y tratan de que todo sea lo más digerible para sus hijos.

Por su parte, Korina Rivadeneira fue un poco más cautelosa, pero igual de sincera. Aunque no pudo anticipar lo que ocurrirá más adelante, sí sostuvo que la separación fue la mejor decisión que pudieron tomar en su momento, dadas las diferencias que enfrentaban. "Todo puede pasar, de hecho es lo que más pueden desear nuestros hijos, pero creo que lo hicimos fue lo mejor", afirmó la actriz. Si bien no cerró la puerta a una posibilidad a largo plazo, dejó clarito que por ahora ambos mantienen una dinámica distinta como padres, poniendo el foco en esa convivencia cordial y colaborativa por sus pequeños.

Diferencias sin rencores

La actriz venezolana explicó con total tranquilidad que el fin de su relación no se dio por un "hecho grave" o por algo que pudiera generar rencor entre ellos. ¡Nada de dramones! Simplemente, el vínculo se quebró por las diferencias que tenían, porque son personas muy distintas y no coincidían en muchas cosas, contó Korina. Una explicación de lo más sensata, ¿verdad?

Y ojo, que aunque como pareja no funcionaran, hay cosas que los siguen uniendo. Korina detalló que todavía comparten afinidades, especialmente los deportes, algo que seguirán haciendo porque quieren que sus hijos también practiquen los deportes que Mario hace. Esto demuestra que, a pesar de la separación, ambos priorizan una convivencia cordial y una comunicación fluida para tomar decisiones en conjunto y seguir compartiendo actividades vinculadas con la crianza y los intereses de sus hijos.

¿Buscando el amor, o no?

La presentadora Ethel Pozo fue directa al preguntar sobre la vida sentimental actual de Korina. La conductora quería saber si la actriz compartía la misma postura de Mario Hart, quien había asegurado que ahora no es el momento para iniciar una relación seria. Y aquí es donde las cosas se pusieron más interesantes y las posturas de la expareja se diferenciaron un montón.

Mario Hart fue tajante al explicar por qué no piensa en un nuevo romance por ahora. "Yo personalmente, tengo tantas cosas que hacer, me quedan tan cortos los días siempre. Que además, en pensar en tener que dedicarle tiempo a alguien, no podría", comentó. El ex-piloto destacó su complicada rutina, llena de actividades, viajes y responsabilidades, y añadió que una futura pareja tendría que ser muy abierta para entender sus viajes y responsabilidades, aceptando una dinámica con disponibilidad limitada.

Korina, aunque también enfocada en su vida personal y en sus hijos, dejó ver una postura diferente. Ella fue clara al decir que se encuentra bien en esta etapa, pero admitió que no descarta la posibilidad de conocer a alguien. ¡Boom! Eso sí, no quiere apresurar esa experiencia ni convertirla en una prioridad inmediata, pero sí está dispuesta a construir un vínculo de manera natural si aparece la persona indicada. Mientras él dijo que no tiene tiempo, ella sí está abierta a esa posibilidad.

Así que ahí lo tienen, la expareja demostró que se puede terminar una relación sin dramas ni confrontaciones públicas, manteniendo el respeto y la prioridad por el bienestar de los hijos. Mario con su sueño a futuro (muy futuro, diría yo) y Korina con su mente abierta a lo que la vida le ponga enfrente. ¿Quién será el primero en tener un nuevo amor en su vida? ¡Las apuestas están abiertas!