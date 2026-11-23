Espectáculos

La familia Montaner, señores, es como la realeza del pop latino, ¿verdad? Ricardo Montaner no solo construyó una carrera ¡gigante!, sino que convirtió a su clan en parte inseparable de los escenarios y los chismecitos faranduleros. Con Evaluna, Mau y Ricky siendo figuras mega-conocidas, muchos pensaban que ya teníamos a todos los talentos en el radar. ¡Pero no! Siempre hay un as bajo la manga, y en este caso es Héctor Montaner, quien eligió un perfil más bajo y ahora, a sus 45 años, está de vuelta y dejando a la gente patidifusa con un parecido ¡increíble! a su papá, tanto en la cara como en el canto.

¿Otro clon en la familia? El Montaner que salió de la sombra

Héctor Montaner, quien llegó al mundo el 20 de agosto de 1981 en nuestra Maracaibo querida, es fruto del primer matrimonio de Ricardo con Ana Vaz, así como su hermano mayor, Alejandro. A diferencia de sus hermanos menores (los hijos de Marlene Rodríguez que conocemos bien), Héctor siempre fue el del perfil discreto, el que prefería el back-stage antes que el flash. Pero, ¡ojo!, que su pasión por la música no es cuento nuevo. Desde la adolescencia, ya andaba en el living de su casa agarrando los micrófonos para imitar a su papá. Y sí, ese juego de chamo se convirtió en una carrera súper sólida, pero no como cantante, sino como compositor ¡top! Sin tener que escudarse en el apellido, este pana se labró su propio camino y escribió puros éxitos del pop latino para pesos pesados como Ricky Martin, Carlos Vives, Jon Secada, Abraham Mateo y hasta CNCO. Su hermano Alejandro lo resume con orgullo como alguien que anda "caminando solo". Héctor hoy en día está en Miami, cerquita del resto del clan, casado con la modelo argentina Paula Gaudelli y con tres hijos adolescentes. Y a pesar de su imagen de reservado, el propio Ricardo Montaner desmitificó esa idea, y aseguró que Héctor es el animador de las fiestas y quien siempre rompe el hielo con alguna frase memorable. ¡Imagínense! El tímido resulta ser el alma de la rumba.

La voz "idéntica" que dejó a Carlos Baute sin palabras

La vuelta de Héctor al ruedo digital ha causado un revuelo, ¡y de qué manera! Colegas de la talla de Carlos Baute no han tardado en soltarle flores. En una entrevista que se hizo viral en todas las redes, el mismísimo Baute, el de “Colgado en tus manos”, quedó ¡impactado! al ver y escuchar el talento vocal de Héctor. “Vieron al hijo de Ricardo Montaner, se llama Héctor... una locura. O sea, si Ricardo se retira, este muchacho va a decir no hay holograma, no hay nada, voy yo. Idéntico, el parecido no solo físico, en serio, la voz”, soltó Baute con esa emoción que solo un colega puede entender. Él mismo recordó que ya lo conocía de antes y que incluso habían hablado de colaborar, porque Héctor “comenzó hace como treinta y pico de años pero lo dejó y ahora está volviendo al ruedo”. Y Héctor, por supuesto, no se quedó callado y le respondió por redes sociales: agradeció las palabras de Baute y expresó su deseo de cantar juntos pronto. ¡Dios mío! ¿Se imaginan un dueto entre estos dos talentazos venezolanos? El intercambio generó gran revuelo entre los fanáticos de ambos artistas, quienes celebraron la posibilidad de un dueto.

De hits para otros a romperla con los suyos

La trayectoria musical de Héctor es un cuento de perseverancia y puro talento. Se formó en conservatorios de prestigio aquí en Venezuela, antes de agarrar sus maletas y mudarse a Miami a finales de los años noventa para seguir sus estudios y darle forma a su carrera como solista. En 2004, nos sorprendió con su primer álbum, Amor del bueno, que tuvo a su propio padre, Ricardo, como autor, colaborador y productor ejecutivo. ¡Una joya familiar! Pero después de pasar años escribiendo éxitos para otros y viviendo detrás del telón, Héctor decidió que era el momento de volver a cantar sus propias composiciones, ¡y se nota que vino con todo! En 2022, estrenó Dale, dale, cuyo videoclip fue un junte épico con toda la familia Montaner, dejando claro que el bajo perfil ya era cosa del pasado. En 2024 presentó Si tú me faltas junto a Nacho y Jorge Luis Chacín. Pero la cereza del pastel llegó en julio de 2025, cuando lanzó Lo que te dé la gana, su primera colaboración oficial con el mismísimo Ricardo Montaner. ¡El junte que todos esperaban! Y su consolidación no paró, con tres lanzamientos en este 2026: Tú Te Vas en marzo, Este Amor No Se Me Quita a principios de septiembre (la canción que terminó de viralizar el parecido de su voz, ¡una locura!) y Mientras Tanto a finales de octubre. Queda más que claro que Héctor está en su mejor momento musical, dejando a todos con la boca abierta. ¿Será que esta vez Héctor Montaner llegó para quedarse y dominar la escena como lo hace su familia?