Famosos

¡La Loba está pendiente de nosotros, mi gente! Shakira, la reina de Barranquilla de 49 años, ya captó la fiebre que se vive en Venezuela por sus dos shows pautados para el Estadio Monumental de La Rinconada. Tanto así que hasta compartió en sus historias de Instagram un video que no dejaba dudas: ¡las colas para comprar entradas eran una locura total!

El clip, que originalmente subió el influencer venezolano Martín Albornoz, mostraba un sancocho de gente a las afueras del Monumental. Martín mismo se quedó boquiabierto con la cantidad de fans que tiene la artista en el país y que, sin exagerar, han esperado nada más y nada menos que 15 años para volver a escucharla en vivo, sentir su talento y ver su puesta en escena. Para que tengan una idea, la última vez que Shakira nos visitó fue en 2011, con su "Sale el Sol World Tour", en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar.

La ganadora de cuatro premios Grammy no dudó en reaccionar, y con el video de las filas, escribió un mensaje que nos puso la piel de gallina: "Venezuela, eso es ya, eso es ya. ¡Qué ganas de verlos!".

Ahora, con la cuenta regresiva activada para su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, los días 16 y 17 de enero de 2027, el chismecito que tiene a todos alborotados es si Shakira se lanzará con su tradicional caminata en el Monumental. Y claro, la pregunta del millón: ¿quiénes serán los venezolanos que tendrán el honor de acompañarla en ese recorrido tan esperado, repasando todos sus éxitos?

En las redes sociales, ya se empiezan a barajar nombres. Por ahí suena fuerte Shakibecca, que ya ha caminado con Shakira en varias ocasiones. También se recuerda al actor Jorge Reyes, quien tuvo su momento de caminata con la cantante en un concierto en Cali, Colombia. Y si hablamos de otras estrellas que ya han vivido la experiencia, no podemos olvidar a Lele Pons, que lo hizo al inicio de la gira en Estados Unidos, ni al influencer Pedro Luis Figuera, mejor conocido como La Divaza.

Con tanto talento criollo y tantos fans que se han echado el largo cuento de la espera, la expectativa es máxima. Muchos venezolanos ya están cruzando los dedos, soñando con ser uno de los elegidos para caminar al lado de la estrella, ya sea antes o durante los shows. ¿Quién será el afortunado que nos represente en la caminata de La Loba?