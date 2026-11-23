Espectáculos

Después de unas cuantas semanas sin mucho show en público y con las redes un poco más tranquilas, Camilo Echeverry, el cantante colombiano, y Evaluna Montaner, la artista venezolana, volvieron a la escena en España para los Premios LOS40 Music Awards 2026. Y no solo desfilaron por la alfombra roja, ¡sino que soltaron la verdad de su relación!

En una entrevista, la pareja se abrió con una sinceridad que nos dejó a todos con la boca abierta. Lejos de la imagen de cuento de hadas que a veces vemos en internet, admitieron que sí, que discuten como cualquier mortal. ¡Así como lo lees!

Según Camilo, sus personalidades son tan diferentes que parecen polos opuestos, y justo por eso, las diferencias son inevitables. Pero pilas con esto, que la clave está en el cómo. El cantante explicó que discuten con gusto, pero siempre manteniendo el respeto, sin gritos ni rollos feos. Dicen que son discusiones sanas y que, de hecho, disfrutan un montón de esos debates que surgen por sus distintos puntos de vista. Así que el secreto es convertir la pelea en una buena conversa.

Cuando les preguntaron si eran tan melosos en la intimidad como en sus posts, Evaluna soltó unas risas y confirmó que, en realidad, son todavía más expresivos cuando están solos. Además, contaron que la vida que llevan hoy es el resultado de metas que ya se habían planteado desde hace tiempo, todo muy alineado con su estilo de vida.

Camilo también se refirió a su carrera, diciendo que su último disco es el más personal y autobiográfico hasta ahora. Para él, hacer música es una necesidad propia, un proceso personal, no solo una obligación para la disquera.

En cuanto a la familia, siguen firmes en no mostrar los rostros de sus dos hijas en redes ni eventos, protegiendo su identidad. Y en casa, prefieren que las chamas descubran sus propios gustos musicales, sin imposiciones. Para cerrar el 2026, la pareja planea pasar Navidad y Año Nuevo con los suyos, manteniendo la tradición de reunir a todo el clan Montaner y la familia Echeverry.

Así que ahí lo tienen, chamos: ¡hasta las parejas más perfectas tienen sus peleítas! Lo importante es saber echarlas en sana paz. ¿Será que esta técnica de “discutir delicioso” es la que nos falta?