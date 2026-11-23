Espectáculos

En el mundo de los famosos, es chévere ver que hay amistades que van más allá del flash y el contrato. Y justo eso fue lo que soltó Trueno en el stream de Davoo Xeneize. El rapero, súper relajado, se puso a recordar cómo su conexión con la Nena de Argentina es de las que tienen historia, echándole burda de elogios a su colega, con quien mantiene una relación pana desde hace años. ¿Quién lo diría?

La cosa se remonta al 2015, ¡imagínense! Cuando la María Becerra que conocemos hoy, todavía estaba en sus inicios compartiendo contenido en YouTube. Trueno contó que la conoció en esa época, mucho antes de que la fama tocara sus puertas. Según contó, la conoce desde el 2015, desde los videos de YouTube, y ya se conocían antes de la fama. Este tipo de raíces son las que demuestran que el respeto y la buena onda entre ellos no nacieron con los hits, sino con los primeros pasos.

Pero no todo es el pasado. Trueno se tomó un buen rato para destacar la personalidad de María. Con esa buena vibra que lo caracteriza, aseguró que ella es la compañía perfecta si quieres echarte unas risas. "Mari es una máquina, me llevo muy bien con ella. Te vas a cagar de risa con la Mari, es más bolacera que vos y yo juntos, te vas a cagar de la risa", expresó el rapero, dejando clarísimo lo divertida que es la cantante. Además, esta no es una admiración superficial; Trueno resaltó el mérito y el esfuerzo brutal que María ha metido para construir la carrera que tiene hoy, lejos de solo hablar de su popularidad.

Claro, una amistad así de sólida tenía que tener su conexión musical. Ambos artistas ya unieron sus talentos en el tema "90s", incluida en el álbum "TURR4ZO". ¿Cuántas amistades así de auténticas quedan en la industria, vale?