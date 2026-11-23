Famosos

¡Ayer se armó el primer show en Puerto Rico! La gala preliminar del Miss Universo 2026 se llevó a cabo el 22 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, ese que todo el mundo conoce como "El Choliseo". Más de cien reinas desfilaron en traje de baño y de gala, buscando impresionar al jurado para asegurar un puesto entre las treinta favoritas que irán a la final.

En Venezuela, la transmisión en vivo, directo desde el escenario boricua, estuvo a cargo de Venevisión y Venevisión Play, a partir de las siete de la noche. El canal de la colina apuesta por la victoria de la criolla, quien tiene a su familia, amigos y parte de su equipo instalados en Puerto Rico para el certamen.

Ahora, la pregunta es, ¿habrá quedado la nuestra entre esas treinta? La gala de coronación será el martes 24 de noviembre a las nueve de la noche, también por Venevisión. Preparen las cotufas y el chismecito, porque esto se pone bueno. ¿Será que nos traemos la corona?