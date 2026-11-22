Espectáculos

Alberto «Beto» Montenegro, la voz icónica de Rawayana y ese pana que siempre dice lo que piensa sin pelos en la lengua, volvió a sacudir el avispero de las redes sociales con unas declaraciones que dejaron clarito cuándo piensa la banda regresar a Venezuela. En plena rumba de su exitosa gira mundial ¿Dónde Es El After? Tour, el frontman no se guardó nada al recordar la suspensión de sus conciertos en el país hace apenas dos años, mandando un mensaje tan contundente que dejó a más de uno aplaudiendo de pie y a otros, seguramente, tragando grueso.

La vaina no es nueva y tiene su historia, como las novelas venezolanas de antes. La situación se remonta a diciembre de 2024, cuando Rawayana tuvo que cancelar su ¿Quién trae las cornetas? World Tour en el país. Imagínense el dolor: nueve conciertos con entradas agotadas en ocho ciudades como Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida y la siempre paradisíaca Margarita, ¡y todo se fue al traste! La suspensión se produjo pocos días después de que el entonces mandatario Nicolás Maduro criticó públicamente el tema «Veneka», una brutal colaboración con Akapellah, tildándolo de «insultante» y «despectivo» hacia la mujer venezolana.

Mensaje a los políticos

Ante una audiencia eufórica, de esas que lo dan todo en cada canción, y donde hasta se escucharon consignas políticas como «¡Fuera Delcy!» —dejando claro que la gente no olvida ni perdona—, Montenegro agarró el micrófono para poner los puntos sobre las íes. Con la seguridad de quien sabe lo que dice y no le tiene miedo a nada, afirmó que la generación a la que pertenece su banda, y por extensión, sus seguidores, está muy por encima de los que han estado en el poder. «Nosotros somos siempre muy superiores a cualquier político de turno», soltó el cantante.

El after es de Rawayana, ¡y ya!

Pero la bomba más grande, la que hizo explotar el internet, la soltó cuando habló del tan anhelado retorno de «La Banda Más Boleta» a su tierra natal. Beto Montenegro recordó el mal rato de la cancelación hace dos años y lanzó la frase que se volvió viral en segundos, una declaración de principios que nos puso a bailar de la emoción y a reflexionar al mismo tiempo: «Porque el after es nuestro», sentenció, sin medias tintas y con esa confianza que solo tienen los que saben que están en lo correcto. ¡Esa es la actitud que nos gusta ver, carajo!

Después de aquellos señalamientos desde el Ejecutivo nacional, la cosa se puso fea de verdad. Diversos recintos y productoras locales empezaron a bajarse del autobús, retirando permisos y espacios para los shows que ya estaban pautados. Esto obligó a Rawayana a despedirse temporalmente de los escenarios venezolanos, bajo la premisa súper importante de que su música «no está hecha para dividir». ¡Y menos mal que lo dejaron clarito! Desde ese trago amargo, la banda ha consolidado una proyección internacional que ni ellos mismos se esperaban, sumando galardones en los premios Grammy y Latin Grammy como si nada, y recorriendo decenas de ciudades en América y Europa con su álbum y gira ¿Dónde Es El After?. Mientras tanto, sus seguidores en casa, que son un ejército de leales y los más sufridos, mantienen viva la expectativa de volver a verlos en vivo, coreando sus temas a todo pulmón. La espera se hace eterna, pero la fe en el regreso de Rawayana no se pierde jamás.

Así que, con el Beto Montenegro echando una indirecta tan directa que dolió, y los fans en Venezuela esperando con una emoción que no les cabe en el pecho y las ganas de rumbear a mil, la pregunta del millón es: ¿cuándo será esa 'gana' de Rawayana para traer el after de vuelta a casa? ¡Nosotros ya estamos listos para el perreo, el buen rollo y lo que venga, Beto, solo dinos la fecha!