Famosos

La novela de nunca acabar entre Marjorie de Sousa, la actriz venezolana conocida por sus roles antagónicos, y el actor argentino Julián Gil, suma un nuevo capítulo. Todo explotó después de unas declaraciones de él, que parecían una respuesta directa a una aparición reciente de ella en televisión.

Julián Gil no se quedó callado y le lanzó un dardo a los periodistas y conductores, cuestionando por qué no le preguntan a Marjorie la razón por la que él no puede compartir con su hijo Matías Gregorio. Aprovechó las redes sociales de “Despierta América” para asegurar que las entrevistas de Marjorie son condicionadas y tienen limitaciones sobre ciertos temas.

"Qué lástima ver otra entrevista condicionada, otra entrevista a modo", escribió Julián, prendiendo la mecha en las redes y Marjorie, poco después, lanzó un mensaje reflexivo en sus redes sociales, que muchos interpretaron como una indirecta, ¡directísima!

La artista escribió que camina sin voltear atrás, enfocada y de la mano de Dios. Este cruce reaviva el eterno debate sobre el conflicto de los dos, que lleva años cocinándose. La disputa comenzó en 2017, cuando terminaron su relación y se desató una guerra legal y mediática por la custodia del pequeño Matías Gregorio. Al final, en 2018, la justicia de México le otorgó la guarda y custodia a Marjorie, dejando a Julián por fuera de la crianza del niño.

Parece que este culebrón no tiene fin y cada tanto nos regalan un nuevo episodio. ¿Ustedes qué dicen, hay más capítulos en camino?