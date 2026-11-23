Famosos

¡Agárrense que volvió la reina! Después de catorce años de ausencia, Catherine Fulop, la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana que todos extrañábamos, pisó suelo venezolano. Su viaje es discreto, pero lleno de felicidad por reencontrarse con su gente, familia, raíces y tradiciones.

Fue a través de Instagram que la recordada protagonista de telenovelas como “Abigaíl” nos regaló un video lleno de emotividad, mostrando su alegría de volver a recorrer esas calles que la vieron crecer antes de su paso por el Miss Venezuela y la pantalla chica. ¿Quién no se conmueve con un regreso así?

La Fulop, de 61 años, se dejó ver desde el avión y luego, ¡sorpresa!, directamente en Venevisión. Claro, no es cualquier visita: la planta televisiva en la que trabajó durante años en producciones como “Pasionaria”, “Mundo de fieras” y “La mujer perfecta” (2010) la convocó para un proyecto especial, vinculado a la celebración de su 65.º aniversario el próximo año, con el que buscan reunir a grandes figuras de la televisión.

Catherine compartió lo que sentía: “No podía estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, finalmente, abrazar a mi mamá. Me llena de ilusión ver a mi Venezuela”. Y sí, se le notaba la emoción en cada palabra, en esa sonrisa gigante que posó con un atardecer de Caracas de fondo, mostrando la vegetación y el cielo de su amada ciudad.

Y como era de esperarse, el retorno de la Fulop armó revuelo. Viviana Gibelli, Leo Aldana, Belén Marrero, María Alejandra Requena y Leonardo Villalobos fueron algunos de los que se unieron al coro de bienvenida, mandándole mensajes llenos de cariño. ¡Así se recibe a una leyenda! ¿Será que este regreso nos trae más sorpresas?