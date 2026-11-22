Espectáculos

¡Pilas con esto! Cuatro venezolanos son la comidilla del mundo de la música, y es que el lunes 16 de noviembre se dio a conocer que están nominados a los prestigiosos premios Grammy 2027. El director de orquesta Gustavo Dudamel, la banda caraqueña Rawayana, la cantautora Elena Rose y el violonchelista Gregorio Nieto son los nuestros que figuran entre los postulados a la edición 69 de estos galardones.

El maestro Dudamel, nuestro orgullo larense y una figura global, se llevó dos nominaciones que nos tienen celebrando. Una es por Mejor interpretación orquestal con la Filarmónica de Los Ángeles por la obra “Pájaros mágicos”. Pero la sorpresa que nos dejó boquiabiertos fue su otra nominación: Mejor interpretación coral por “My Fatherland”. ¡Y aquí viene lo bueno! En este tema, Dudamel se une al reconocido actor galés Sir Philip Anthony Hopkins. Este junte de lujo es parte del álbum debut de Hopkins, “Life is a Dream”, y lo mejor es que el violonchelista larense Gregorio Nieto también metió su talento en “My Fatherland”. ¡Una colaboración épica que ya suena a éxito rotundo!

Por su parte, la banda Rawayana, con ese sabor caribeño que los caracteriza, y la talentosísima Elena Rose, quien creció y se formó entre Venezuela y Puerto Rico, consiguieron una nominación cada uno en la codiciada categoría de Mejor álbum de pop latino. Rawayana lo hizo con su trabajo “¿Dónde es after?”, un disco que seguro ya está en tu playlist. Mientras, Elena Rose compite con “Bendito verano”. Para ella, esta es su primera vez en la lista de los Grammy, ¡así que imagínate la emoción de esta criolla! Aunque Rawayana ya sabe lo que es tener un gramófono, pues en febrero de 2025 se llevaron el premio al Mejor álbum latino de rock o alternativo con su pegajoso “¿Quién trae las cornetas?”.

Y la cosa no está fácil, porque en esa categoría de pop latino se van a enfrentar a artistas de la talla de Karol G con “No me arrepiento de sentir tanto”, Mon Laferte con “Femme fatale” y Clarín León con “Muda”. ¡Tremenda competencia para nuestros panas, pero sabemos que tienen con qué!

Más allá de los nuestros, la cantautora inglesa Raye encabeza las candidaturas a los Grammy 2027 con nada más y nada menos que once postulaciones, incluyendo las categorías más grandes como grabación, canción y álbum del año. Le sigue de cerca la cantante española Rosalía, con nueve nominaciones, figurando por primera vez en todas las categorías en las que compite. Ya veremos quiénes se coronan en esta fiesta de la música. La 69 edición de los Grammy se celebrará el domingo 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Esperemos que nuestros artistas venezolanos la rompan y pongan el nombre del país en alto en esa noche tan esperada. ¡Qué emoción! ¿A cuál le echan ustedes el ojo para que traiga ese Grammy a casa?