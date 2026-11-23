Espectáculos

¡Agarra ese dato! En una de las etapas más cruciales del Miss International en Japón, nuestra Miss International Venezuela 2025, Valeria Di Martino, demostró que el liderazgo va mucho más allá de las pasarelas. No es solo un rostro bonito, ¿saben? Se paró frente al jurado y defendió con una seguridad que te deja frío su iniciativa social, “FundaVida: El Latir de Akuwa'ipaa”,

Este proyecto, que lleva el corazón anclado en la Alta Guajira venezolana, no es un cuentico para la galería. Nació con la misión clara de darle un empujón a la educación y al bienestar integral de la muchachada wayuu, abriéndoles espacios donde puedan aprender con la dignidad que merecen y, de paso, cuidando ese tesoro que es su identidad cultural. Porque seamos honestos, ¡la cultura es el alma de un pueblo y sin ella no somos nada!

Todo este trabajón se materializa en la Escuela Básica Nacional José Leonardo Fernández Jayaliyuu. Allí, en alianza con varias organizaciones locales, Valeria se ha fajado para usar los recursos de forma sostenible, equipando las aulas con mobiliario y herramientas educativas que hacen falta un mundo. Pero, como ella misma destacó ante el jurado en Japón, no se trató solo del alcance material de lo entregado. Hubo una conexión real, de esas que te llenan el alma, un intercambio de experiencias auténticas con los niños, los profes y las familias de la región. De verdad, de esas vivencias que te marcan y te demuestran que el impacto es más que un simple número o una foto para Instagram.

Su discurso, que venía cargado de puro convencimiento y empatía, dejó clarísimo que esta reina no está ahí para improvisar. Tiene una preparación tan integral que le permitió responder con una agilidad y una soltura impresionantes, proyectando una imagen de soberana que sí está comprometida de verdad con las causas sociales de su país. Y es que, ¿para qué sirve una corona si no es para amplificar las voces que más lo necesitan y generar un cambio de verdad? ¡Valeria lo entendió perfecto!

Con esta demostración de altura en una de las evaluaciones más fundamentales del concurso, Valeria Di Martino no solo se afianza como una de las favoritas para traerse esa corona, sino que eleva el gentilicio venezolano a otro nivel. Nos recuerda a todos que la verdadera belleza va más allá de un desfile; es la que se siente al servir, al transformar realidades y al inspirar a otros. ¿Quién dijo que las misses solo sonríen bonito? ¡Aquí hay cerebro y corazón de sobra!