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Jennifer López, esa actriz, cantante y empresaria que nos tiene a todos pegados a la pantalla, está lista para estrenar su nuevo bombazo: “The JLO Show: Live in Las Vegas”. Este especial musical, que promete ser un palo, llegará el próximo 26 de noviembre a través de CBS y Paramount+.

El show no es cualquier cosa, ¡es pura candela! Fue grabado en marzo de 2026 durante su exitosísima residencia en The Colosseum del Caesars Palace, en Las Vegas. Durante 12 noches, J.Lo repasó lo mejor de su repertorio, bailó como toda una profesional y contó con la compañía de sus mellizos, viviendo emociones a flor de piel. La idea es que este especial sea el regalo perfecto para el Día de Acción de Gracias, llevando buena música y diversión a sus fans por todo el mundo, con sus éxitos más grandes.

Para promocionar este audiovisual que recorre su vida desde el Bronx hasta convertirse en una estrella global, Jennifer ha estado en modo entrevista. Y en un preestreno del especial, dejó a todos boquiabiertos con un vestido negro ajustadísimo de Dolce & Gabbana. Pero la joya de la corona, literalmente, fue un collar de diamantes de 186 quilates que, ¡ojo!, la hizo deslumbrar tanto que hasta tuvo que llevar un equipo de seguridad gigante. ¡Así es que se luce un diamante, mis chamos!

En una reciente entrevista para "Despierta América", la artista no pudo contener la emoción. Se mostró súper feliz y nostálgica al ver su proyecto finalmente listo, y al pensar que el mundo entero podrá apreciar todo el trabajo y el amor que le echa a su público. Jennifer confesó que se le llenan los ojos de lágrimas porque era esa niña que se sentaba frente al televisor en Acción de Gracias, y explicó que quería estrenar el show en verano, pero lo extendió para que fuese en esa fecha.

Para ella, esta festividad es fundamental porque celebra la unión familiar, algo que, según destacó, ha sido clave en toda su carrera, tanto en la música como en el cine y la televisión. Una diva con el corazón en la mano, ¿quién lo diría?

Así que, marquen sus calendarios para el 26 de noviembre. ¿Será que este "The JLO Show" nos hará llorar de la emoción tanto como a ella o nos dejará con la boca abierta por ese collarazo?