Famosos

Venevisión ya entró en modo diciembre con el estreno de su cuña de Navidad 2026. Bajo el lema “Un abrazo que nos une”, la producción no solo le dio la bienvenida a la época decembrina, sino que cerró con broche de oro la celebración de los 65 años al aire del canal.

Para esto, sacaron las cámaras de los estudios y se fueron a recorrer siete ciudades: Valencia, Puerto Cabello, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Maracaibo y Caracas. La idea era hacer un homenaje a la identidad venezolana, metiéndole música y bailes típicos de cada zona.

En el video aparecen Maite Delgado, Catherine Fulop y Lupita Ferrer, junto a otros animadores, periodistas y actores del canal. Maite Delgado lanza el mensaje optimista de la pieza: “Venezuela: abracemos la esperanza. Lo mejor está por venir”.

Pero no todo fue color de rosa. Tras el estreno, algunos usuarios criticaron al canal en redes sociales. ¿El motivo? Algunos usuarios criticaron al canal por no incluir un homenaje a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, que afectó gravemente a La Guaira y zonas de Caracas.

Con este lanzamiento, Venevisión honra más de seis décadas acompañando a las familias venezolanas y presenta una mirada optimista hacia el futuro del país.