Famosos

Lion Lázaro decidió cambiar el ritmo y se lanzó de lleno a la salsa. El cantante venezolano rescató "Locura Automática", uno de los temas más recordados de los años 2000, que originalmente popularizaron La Secta AllStar y Eddie D, para darle una vuelta completa con arreglos salseros.

Esta versión es el primer sencillo de su EP debut, previsto para febrero de 2027. En la producción lo acompañó un equipo de músicos venezolanos.

El artista también compartió detalles sobre esta etapa de su carrera y los proyectos que tiene en camino para sorprender a sus seguidores. No sabemos si nos traerá más clásicos así, pero empezar con un tema tan icónico es una jugada arriesgada y emocionante.