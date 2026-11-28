Espectáculos

Carola de Moras terminó en medio de una polémica intensa luego de participar como invitada en el panel del canal Mega durante la final del Miss Universo 2026, celebrada en Puerto Rico este martes. En esa transmisión, donde se seguía el desempeño de la candidata chilena Dominga López, la exanimadora de TVN hizo un comentario que generó rechazo inmediato en la comunidad venezolana.

El momento crítico ocurrió cuando Dominga López quedó fuera de la nómina en el filtro del Top 5. Al ser consultada por Julio César Rodríguez sobre el tema, Carola de Moras afirmó: “Creo que Venezuela efectivamente nos quitó la oportunidad, siendo que, por supuesto, se la merecía también”. A pesar de que la panelista había mencionado a Clara Vegas como una de sus favoritas junto a la representante de Chile, sus palabras fueron condenadas por los venezolanos.

La situación escaló rápidamente y, según reveló Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, la reacción de los venezolanos fue inusitada. La panelista de ‘Alfombra Roja’ aseguró que Carola de Moras se encuentra “súper complicada” debido a que le habrían empezado a llegar amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a su familia.

Además de las amenazas graves, la chilena ha sido blanco de mensajes de odio en sus redes sociales y diversas acusaciones de xenofobia. En su cuenta de Instagram, se pueden observar comentarios ofensivos donde la acusan de falta de ética. Algunos usuarios han llegado al extremo de dejarle recetas de platos típicos venezolanos en sus publicaciones como parte de la ola de críticas.

Hasta el momento, Carola de Moras no ha dado ninguna respuesta pública ni se ha referido a los comentarios ofensivos o a las supuestas amenazas de muerte que circulan en sus redes sociales.